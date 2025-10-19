La Laguna refuerza el Banco de Tierras con el objetivo de fomentar la recuperación del sector primario

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Promoción y Desarrollo Rural y en colaboración con la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), continúa avanzando en su compromiso con la recuperación del sector agrario local mediante la gestión del Banco de Tierras municipal y el apoyo directo a la actividad agrícola y ganadera del municipio.

En las últimas semanas se ha intensificado el trabajo técnico en campo, ofreciendo acompañamiento especializado a personas agricultoras y ganaderas, además de asesoramiento legal y administrativo al sector ganadero para facilitar la regularización de explotaciones y el acceso a suelo apto para uso agropecuario.

Respaldo a los jóvenes

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca la buena acogida que está teniendo la iniciativa que, además, “está ayudando a personas jóvenes a iniciarse en el sector”. El primer edil añade que “el proyecto está cumpliendo una doble función, ya que además de permitir la posibilidad de utilizar terrenos en desuso, recuperando el paisaje e incentivando la soberanía alimentaria, está ayudando a fomentar el relevo generacional, muy necesario en el sector”.

A lo largo de estos dos meses desde que se puso en marcha la mencionada iniciativa, se han registrado más de una decena de fincas inscritas en el Banco de Tierra. Del mismo modo, un total de 20 personas jóvenes o que se inician en esta actividad han demandado un terreno a través del citado proyecto.

Además, el proyecto del Banco de Tierras ha salido al encuentro de la ciudadanía a través de charlas, jornadas participativas y presencia en ferias locales. De hecho, con el fin de dar a conocer esta iniciativa entre las personas residentes en el municipio, el proyecto participó en la Ferial de la Miel, celebrada el pasado fin de semana del 4 de octubre en la plaza de La Concepción, donde numerosas personas se acercaron al punto informativo para conocer cómo funciona esta herramienta pública de recuperación del suelo agrario.

Otra de las parcelas del Banco de Tierras. / El Día

¿Qué es el Banco de Tierras?

El Banco de Tierras municipal permite identificar parcelas abandonadas o infrautilizadas y ponerlas a disposición, mediante cesión o arrendamiento, de personas interesadas en impulsar proyectos agroecológicos, desde iniciativas de autoconsumo familiar hasta cultivos de forraje, pastoreo o producción hortícola para canal corto de comercialización. Actualmente, el número de parcelas inscritas por propietarios interesados en ceder sus terrenos sigue en aumento, al igual que la demanda de personas jóvenes y nuevos perfiles agrícolas que desean emprender en el sector primario.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y Gesplan avanzan conjuntamente hacia un modelo de economía rural activa, sostenible y de proximidad, que favorece la conservación del territorio, la soberanía alimentaria local y la dinamización del empleo vinculado al campo.

Se recuerda que estas nuevas vías de comunicación, para aquellas personas interesadas en ceder o arrendar sus terrenos, así como aquellas interesadas en trabajarlas, estarán disponibles en el teléfono de contacto 680 691 228 y en el correo electrónico jberher@gesplan.es.