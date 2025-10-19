Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de La Laguna acomete el asfaltado de dos vías muy demandadas en Los Baldíos

Desde 2023, la concejalía de Obras ha realizado trabajos de reasfaltado y acondicionamiento en 96 vías de los seis distritos del municipio completando un total de 126 actuaciones

Una de las vías reasfaltadas.

Una de las vías reasfaltadas. / El Día

El Día

El Día

La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, ha llevado a cabo los trabajos de asfaltado y mejora de las vías Francisco Alonso de La Rosa y Camino Cho Prudencio, ambas en Los Baldíos, respondiendo a sendas demandas vecinales debido al mal estado que presentaban estas calles.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, visitó de manera reciente sendas vías en las que constató la realización de los trabajos y evidenció la notable mejora tras las actuaciones. “Desde el Consistorio seguimos implementando el plan de asfaltados que desde el inicio del mandato estamos llevando a cabo y que hasta ahora contabiliza cerca de un centenar de vías, entre calles, avenidas y carreteras de los seis distritos del municipio”, puntualiza el alcalde.

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, destaca el trabajo realizado en Francisco Alonso de la Rosa, “un viario de doble sentido y con un tráfico que en ocasiones es elevado debido a que sirve de conexión entre el camino La Mina y el camino del medio y en el que se han acondicionado un total de 2.300 metros cuadrados y por el la concejalía recibía llamadas frecuentes debido al agotamiento del firme”.

Luis Yeray Gutiérrez y Ángel Chinea visitan la zona de las actuaciones.

Luis Yeray Gutiérrez y Ángel Chinea visitan la zona de las actuaciones. / El Día

180 metros de reasfaltado

“No menos importante para los vecinos de la zona es el camino Cho Prudencio del que se reasfaltó un total de 180 metros lineales y que sirve para mejorar la seguridad y calidad de vida de los conductores que a diario utilizan la calle”, concluye el concejal.

Noticias relacionadas y más

En lo que va de mandato la concejalía de Obras ha acometido un total 126 actuaciones en lo que respecta a mejora de vías, plazas, acondicionamiento de aparcamientos, obras de emergencia, accesibilidad y otras actuaciones de cierta envergadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  3. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  4. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  5. Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
  6. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  7. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
  8. Vía libre para la protección de la bajamarera ermita de San Juan, en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna acomete el asfaltado de dos vías muy demandadas en Los Baldíos

El Ayuntamiento de La Laguna acomete el asfaltado de dos vías muy demandadas en Los Baldíos

Los actos del casco histórico de La Laguna se repartirán por el municipio para evitar el ruido

Los actos del casco histórico de La Laguna se repartirán por el municipio para evitar el ruido

Benito Cabrera presenta su nuevo trabajo, ‘Islópolis’, un disco-libro que convierte la insularidad en un espacio emocional abierto al mundo

Benito Cabrera presenta su nuevo trabajo, ‘Islópolis’, un disco-libro que convierte la insularidad en un espacio emocional abierto al mundo

La Laguna presenta ante la ciudadanía un hallazgo paleontológico excepcional en San Roque

La Laguna presenta ante la ciudadanía un hallazgo paleontológico excepcional en San Roque

La Laguna renueva el parque infantil del Coromoto para ofrecer más espacio y diversión a las familias

La Laguna renueva el parque infantil del Coromoto para ofrecer más espacio y diversión a las familias

Valle de Guerra se cita de nuevo con la historia y la batalla de Lepanto en la representación de la Librea

Valle de Guerra se cita de nuevo con la historia y la batalla de Lepanto en la representación de la Librea

El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros

El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros

Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales

Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales
Tracking Pixel Contents