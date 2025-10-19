El Ayuntamiento de La Laguna acomete el asfaltado de dos vías muy demandadas en Los Baldíos
Desde 2023, la concejalía de Obras ha realizado trabajos de reasfaltado y acondicionamiento en 96 vías de los seis distritos del municipio completando un total de 126 actuaciones
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, ha llevado a cabo los trabajos de asfaltado y mejora de las vías Francisco Alonso de La Rosa y Camino Cho Prudencio, ambas en Los Baldíos, respondiendo a sendas demandas vecinales debido al mal estado que presentaban estas calles.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, visitó de manera reciente sendas vías en las que constató la realización de los trabajos y evidenció la notable mejora tras las actuaciones. “Desde el Consistorio seguimos implementando el plan de asfaltados que desde el inicio del mandato estamos llevando a cabo y que hasta ahora contabiliza cerca de un centenar de vías, entre calles, avenidas y carreteras de los seis distritos del municipio”, puntualiza el alcalde.
Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, destaca el trabajo realizado en Francisco Alonso de la Rosa, “un viario de doble sentido y con un tráfico que en ocasiones es elevado debido a que sirve de conexión entre el camino La Mina y el camino del medio y en el que se han acondicionado un total de 2.300 metros cuadrados y por el la concejalía recibía llamadas frecuentes debido al agotamiento del firme”.
180 metros de reasfaltado
“No menos importante para los vecinos de la zona es el camino Cho Prudencio del que se reasfaltó un total de 180 metros lineales y que sirve para mejorar la seguridad y calidad de vida de los conductores que a diario utilizan la calle”, concluye el concejal.
En lo que va de mandato la concejalía de Obras ha acometido un total 126 actuaciones en lo que respecta a mejora de vías, plazas, acondicionamiento de aparcamientos, obras de emergencia, accesibilidad y otras actuaciones de cierta envergadura.
