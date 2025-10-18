El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros

Los amantes de las hamburguesas tienen un templo de la comida en La Laguna. Un establecimiento de esta localidad de Tenerife destaca por ofrecer un buffet libre dedicado exclusivamente a esta deliciosa especialidad. En los últimos días, el bar ha lanzado su nueva carta, repleta de propuestas deliciosas que el reconocido creador de contenido gastronómico, Rafa Márquez, no ha dudado en probar.

El municipio de La Laguna, en Tenerife, ofrece una propuesta gastronómica única con el buffet libre de hamburguesas de Que Fuerte Bar, un establecimiento que se ha convertido en pionero de este innovador concepto en toda la isla.

Por tan solo 14,99 euros, el cliente puede disfrutar de todas las hamburguesas y entrantes que desee, sin límite de repeticiones. Según explicó el propio Márquez en su visita, "el proceso es sencillo: eliges entre cuatro tipos de hamburguesas y tres entrantes, y puedes pedir las veces que quieras". Sin embargo, tiene un lado negativo, porque la bebida no está incluida en el precio.

Una experiencia para los más hambrientos

El principal atractivo de Que Fuerte está en la posibilidad de repetir tantas veces como permita tu barriga. Entre los entrantes destacan los tequeños, que están "muy buenos". Además, el guacamole es casero y está preparado con aguacates frescos, lo que aporta un punto saludable a esta experiencia de muchas calorías.

Las verdaderas protagonistas son las hamburguesas. Entre las opciones disponibles, la doble carne con queso cheddar intenso, que atrae por su sabor. También, la de queso de cabra con miel se ganó los elogios del creador de contenido.

Cada hamburguesa presenta un estilo diferente que busca satisfacer a todo tipo de paladares. Según Rafa Márquez, la variedad no se queda solo en la carne y los quesos, sino que incluye combinaciones que resaltan sabores intensos y contrastes dulces y salados. Esta diversidad, sumada a la posibilidad de repetir sin límites, convierte la propuesta en una alternativa competitiva frente a las cadenas tradicionales.

Nuevas incorporaciones al buffet

El Que Fuerte Bar no se ha conformado con su propuesta inicial y ha ampliado recientemente la carta de su buffet con nuevas incorporaciones que están dando mucho que hablar entre los clientes. Como explicó Rafa Márquez en su segunda visita al local, el menú ahora arranca con "unos nachos con queso cheddar, doritos con queso que nunca fallan", a los que se suman los huachincheros, tequeños venezolanos con la salsa del día, similar al alioli, que le sorprendió por su sabor.

Otra novedad destacada son los 'pollitos hermanos', la versión propia del pollo frito acompañado de salsa barbacoa casera que, según la reseña del creador de contenido, "tiene mucha calidad y le da un toque especial al plato". En cuanto a las hamburguesas, el local ha apostado por nuevas combinaciones como una versión con trufa.

También, se ha añadido a la carta una hamburguesa con pan de croissant y pimientos asados, una mezcla que el influencer calificó como "increíble". Para acompañar la experiencia, también tienes por solo tres euros una barra libre de cañas. Esta nueva apuesta refuerza el atractivo del buffet e invita a vivir una experiencia completa hamburguesera en La Laguna.