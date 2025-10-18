La Laguna renueva el parque infantil del Coromoto para ofrecer más espacio y diversión a las familias
La actuación ha permitido reubicar el parque y renovar sus módulos de juego, creando un entorno más cómodo, seguro y atractivo para las familias
El ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales ha concluido los trabajos de reubicación y mejora del parque infantil de la plaza del Coromoto, con el objetivo de ofrecer un espacio más confortable, seguro y acogedor para las familias y los niños y niñas del barrio.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó que “este tipo de actuaciones contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida en los barrios y a fortalecer los espacios de convivencia. Queremos que cada parque sea un punto de encuentro donde las familias disfruten, los niños crezcan y el vecindario comparta momentos en comunidad”.
Actualización del espacio
Las obras han consistido en la reorganización del espacio y la renovación de los módulos de juego, adaptándolos a los criterios actuales de accesibilidad y seguridad. Con esta intervención se busca favorecer el uso familiar y vecinal de la plaza, generando un entorno más ordenado, funcional y adecuado a las necesidades de la población infantil.
Hernández subrayó que “en La Laguna estamos actuando de forma progresiva en distintas zonas del municipio, en cada uno de los pueblos y barrios, atendiendo a las necesidades concretas de cada entorno. No se trata solo de renovar infraestructuras, sino de construir lugares pensados para las personas, donde se sientan cómodas, seguras y partícipes del espacio público”.
El edil recordó que el área de Servicios Municipales mantiene un plan de mantenimiento y mejora continua de parques y jardines, con intervenciones que abarcan desde la renovación de elementos de juego hasta la mejora de la inclusividad, pavimentos, accesos y zonas verdes. “Nuestro compromiso es cuidar cada detalle, porque sabemos que estos espacios son fundamentales para la vida cotidiana de los barrios”, añadió.
Un lugar de ocio familia
Los parques infantiles del municipio constituyen una red de equipamientos esenciales para el ocio familiar y la convivencia vecinal. “Cada mejora que realizamos responde a una demanda vecinal y refleja nuestra apuesta por un modelo de ciudad amable, segura y participativa”, destacó el concejal.
Fran Hernández concluyó resaltando la importancia de la colaboración ciudadana, “seguiremos escuchando a los vecinos y vecinas para seguir mejorando nuestros parques, plazas y jardines. La Laguna es una ciudad viva, y su mayor valor está en la gente que la disfruta y la cuida día a día”.
