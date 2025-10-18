Los actos del casco histórico de La Laguna se repartirán por el municipio para evitar el ruido

El presidente de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, Pablo Reyes, lleva años poniendo voz a un problema que ha ido en aumento: el ruido en el centro de la ciudad. Ferias, conciertos, fiestas de nuevo cuño... que colman la paciencia de los residentes. Un acuerdo adoptado en el último pleno del Ayuntamiento de La Laguna les da un poco de esperanza: todos los partidos políticos apoyaron la iniciativa de dar pasos para sacar la acumulación de actos ruidosos de las calles peatonales.

El asunto llegó al pleno de la mano del portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, que presentó una moción «para la aprobación definitiva de la ordenanza del ruido de La Laguna». Su propuesta fue enmendada por la propia Unidas y el grupo de gobierno (PSOE y CC). El documento inicial recuerda que en abril de 2023 se sometió a consulta pública la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Vibraciones, sobre la que en junio de este año se conoció que el Ayuntamiento se había trazado un plazo de doce meses para tener aprobado el texto normativo.

Movimiento vecinal

«Trabajar con el movimiento vecinal en la dispersión de eventos de mayor impacto sonoro a lo largo del municipio, que impidan sobreexposiciones a actividades ruidosas de forma continuada en el tiempo», reza el punto relativo al casco histórico. «Continuar con el trabajo del Plan de Acción contra el ruido encargado a Gesplan y, tras este, continuar con el procedimiento de aprobación de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Vibraciones en el municipio de San Cristóbal de La Laguna», recoge otra de las decisiones principales.

También se contempla, mientras se aprueba el nuevo documento, la instalación de limitadores de sonido en los equipos utilizados en fiestas y eventos municipales, «que impidan exposiciones que vulneren la normativa vigente». Además, se exigirá a Aena «mayor celeridad en la insonorización de los afectados por la zona de la huella sonora del aeropuerto de Los Rodeos, a la hora de poder solicitar ayudas externas para insonorizar sus viviendas».

Sonómetros

Hay más medidas, como la de «dotar de recursos como sonómetros y reforzar la formación a los técnicos municipales y de la policía local para levantar actas ante infracciones que puedan entrar en el ámbito de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido». También figura en el listado de actuaciones aprobadas «seguir trabajando en el desarrollo de acciones de sensibilización en materia de convivencia vecinal y de las afecciones del ruido en particular», así como «continuar con el desarrollo de las acciones contempladas en la Agenda Urbana para la reducción de espacios de alto tránsito de vehículos y renaturalización de los entornos urbanos».

El texto finalmente aprobado también contempla que se analice que la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones para la Conservación y Rehabilitación de Viviendas en el Municipio amplíe las líneas de ayuda para la colocación de ventanas y elementos que reduzcan la entrada de ruido, especialmente en el caso de «familias sin recursos con factores de riesgo extra por exposición continuada a altos niveles sonoros». El documento plantea, además, medidas para los fuegos artificiales: «Conforme a los acuerdos plenarios ya alcanzados en el pasado, continuar con las tareas del Plan de Acción contra el Ruido en la regulación de las exhibiciones pirotécnicas».