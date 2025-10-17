Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LAV Canarias presenta nueva temporada sumando diversidad, excelencia y cercanía a las artes vivas desde el Archipiélago

El programa aúna investigación, creación y mediación en artes vivas desde una mirada crítica, innovadora y de escucha

Presentación de la nueva de temporada del Laboratorio de Artes Vivas.

Presentación de la nueva de temporada del Laboratorio de Artes Vivas. / Javier Pino

El Día

El Día

La Laguna

La sala de cámara del Teatro Leal de La Laguna acogió este jueves la presentación de la nueva temporada del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias, LAV-C, un proyecto que aúna investigación, creación y mediación en artes vivas desde una mirada crítica, innovadora y de escucha permanente al territorio.

Acompañando a una media de 30 artistas por año, alrededor del 70% de ellos canarios, y llegando a más de 4.000 personas a través de sus distintos programas de mediación durante 2025, LAV-C presenta una nueva temporada consolidando y abriendo nuevas líneas de programación.

La temporada ha sido presentada por el concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la directora del centro de migantes SuperAcció, Laura Fuentes; los codirectores LAV-C, Darío Damas y Beatriz Bello; y la artista del programa joven LAV-C Koset Quintana.

Personalidades asistentes a la presentación.

Personalidades asistentes a la presentación. / El Día

Con el lema 'Lo cercano'

Durante la temporada 25/26, bajo el título ‘Lo cercano’, continúa con su programación del ciclo Danza en Breve, una de las más completas y estables del archipiélago. Nombres como Julia Irango y Alberto Cortés, junto a un destacado grupo de artistas canarias como Carlota Mantecón o Masu Fajardo, completan una programación de excelencia.

Por primera vez, comienza una línea de programación antirracista que contará con residencias, piezas y talleres en torno a un tema de urgencia en el territorio: las migraciones. Este eje se desarrolla en compañía y alianza con la entidad nacional Superacció.

Los integrantes del LAV se lo pasan en grande.

Los integrantes del LAV se lo pasan en grande. / Javier Pino

Apuesta por los jóvenes talentos

LAV-C continúa además con el proyecto europeo Island Connect, que potencia el intercambio entre islas para artistas canarias y favorece la investigación situada. Asimismo, consolida sus programas para jóvenes emergentes, que ya cuentan con una cita anual en TEA y que facilitan la movilidad y experiencias para artistas jóvenes.

Beatriz Bello y Darío Damas, co-directoras de LAV-C, afirman huir de contextos artísticos ensimismados, apostando por una programación diversa que da espacio y lugar a procesos, piezas y artistas que trabajan desde la cercanía. Su programación no se concibe como un servicio, sino como un campo de reciprocidad entre artistas, ciudadanía, instituciones y territorio, donde los proyectos se tejen desde el interés mutuo y la coherencia con las líneas de trabajo del LAV-C. Una forma de hacer en las artes vivas que pone en el centro los cuidados, la atención y el diálogo constante para garantizar una escena amplia, diversa y situada.

Noticias relacionadas y más

El programa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, Gobierno de Canarias, Ministerio de Cultura, Cabildo de Tenerife, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Juventud Canaria, Creative Europe y Auditorio de Tenerife.

TEMAS

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  3. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  4. El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
  5. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  6. Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
  7. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  8. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna

LAV Canarias presenta nueva temporada sumando diversidad, excelencia y cercanía a las artes vivas desde el Archipiélago

LAV Canarias presenta nueva temporada sumando diversidad, excelencia y cercanía a las artes vivas desde el Archipiélago

La Laguna desatasca la obra de la comisaría en la vieja estación

La Laguna desatasca la obra de la comisaría en la vieja estación

La Laguna impulsa el diálogo entre creadores, gestores y entidades públicas en su 25 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial

La Laguna impulsa el diálogo entre creadores, gestores y entidades públicas en su 25 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial

Abierta la inscripción para las Jornadas Divulgativas sobre Riesgos Meteorológicos de La Laguna 

Abierta la inscripción para las Jornadas Divulgativas sobre Riesgos Meteorológicos de La Laguna

La Laguna lidera, desde Canarias, el debate estatal sobre la alimentación como eje estratégico del urbanismo

La Laguna lidera, desde Canarias, el debate estatal sobre la alimentación como eje estratégico del urbanismo

La Zombie Walk de Isla Calavera tomará La Laguna en Halloween con maquillajes, música y humor terrorífico

La Zombie Walk de Isla Calavera tomará La Laguna en Halloween con maquillajes, música y humor terrorífico

La Laguna celebra la XII Muestra de Artesanía con cerca de 40 artesanos en la Plaza de La Concepción

La Laguna celebra la XII Muestra de Artesanía con cerca de 40 artesanos en la Plaza de La Concepción

La Laguna deberá reactivar el proceso de adjudicación del servicio de alumbrado público tras un recurso estimado

La Laguna deberá reactivar el proceso de adjudicación del servicio de alumbrado público tras un recurso estimado
Tracking Pixel Contents