LAV Canarias presenta nueva temporada sumando diversidad, excelencia y cercanía a las artes vivas desde el Archipiélago

La sala de cámara del Teatro Leal de La Laguna acogió este jueves la presentación de la nueva temporada del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias, LAV-C, un proyecto que aúna investigación, creación y mediación en artes vivas desde una mirada crítica, innovadora y de escucha permanente al territorio.

Acompañando a una media de 30 artistas por año, alrededor del 70% de ellos canarios, y llegando a más de 4.000 personas a través de sus distintos programas de mediación durante 2025, LAV-C presenta una nueva temporada consolidando y abriendo nuevas líneas de programación.

La temporada ha sido presentada por el concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la directora del centro de migantes SuperAcció, Laura Fuentes; los codirectores LAV-C, Darío Damas y Beatriz Bello; y la artista del programa joven LAV-C Koset Quintana.

Personalidades asistentes a la presentación. / El Día

Con el lema 'Lo cercano'

Durante la temporada 25/26, bajo el título ‘Lo cercano’, continúa con su programación del ciclo Danza en Breve, una de las más completas y estables del archipiélago. Nombres como Julia Irango y Alberto Cortés, junto a un destacado grupo de artistas canarias como Carlota Mantecón o Masu Fajardo, completan una programación de excelencia.

Por primera vez, comienza una línea de programación antirracista que contará con residencias, piezas y talleres en torno a un tema de urgencia en el territorio: las migraciones. Este eje se desarrolla en compañía y alianza con la entidad nacional Superacció.

Los integrantes del LAV se lo pasan en grande. / Javier Pino

Apuesta por los jóvenes talentos

LAV-C continúa además con el proyecto europeo Island Connect, que potencia el intercambio entre islas para artistas canarias y favorece la investigación situada. Asimismo, consolida sus programas para jóvenes emergentes, que ya cuentan con una cita anual en TEA y que facilitan la movilidad y experiencias para artistas jóvenes.

Beatriz Bello y Darío Damas, co-directoras de LAV-C, afirman huir de contextos artísticos ensimismados, apostando por una programación diversa que da espacio y lugar a procesos, piezas y artistas que trabajan desde la cercanía. Su programación no se concibe como un servicio, sino como un campo de reciprocidad entre artistas, ciudadanía, instituciones y territorio, donde los proyectos se tejen desde el interés mutuo y la coherencia con las líneas de trabajo del LAV-C. Una forma de hacer en las artes vivas que pone en el centro los cuidados, la atención y el diálogo constante para garantizar una escena amplia, diversa y situada.

El programa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, Gobierno de Canarias, Ministerio de Cultura, Cabildo de Tenerife, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Juventud Canaria, Creative Europe y Auditorio de Tenerife.