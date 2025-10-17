La Laguna desatasca la obra de la comisaría en la vieja estación

La nueva comisaría de la Policía Local de La Laguna, que se ubicará en lo que fue la estación de guaguas de San Benito, empieza a ver la luz al final del túnel. Después de años de dificultades, la documentación necesaria para la licitación ya se encuentra en el Área de Contratación y el Ayuntamiento se ha marcado 2026 como fecha para el impulso definitivo de los trabajos, según apuntaron desde la institución local.

El departamento de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad precisó que en el plano técnico se requiere la redacción de una propuesta de ordenación de la parcela para aportarla a la Modificación Menor en San Honorato, actualmente en trámite por la Gerencia de Urbanismo. Según indicaron, el objetivo de esta iniciativa es permitir urbanísticamente servicios complementarios, como son los aparcamientos en sótano.

Proyecto básico

También se necesita la redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma y rehabilitación de la edificación existente, incluido el estudio de seguridad y salud, de gestión de residuos y los proyectos de instalaciones específicas. Se añade a lo anterior la dirección facultativa completa durante la ejecución de la obra.

Las licitaciones se esperan entre finales de este año y el próximo. «Con ello se busca dar respuesta a las necesidades planteadas por el personal municipal, dado que las oficinas actualmente destinadas a sede de la Policía Local en la calle Consistorio están ubicadas en un inmueble protegido dentro del casco histórico, lo que dificulta la necesidad de su modernización y ampliación», añadieron sobre el fin último del proyecto. El citado recinto presenta numerosas deficiencias desde hace años.

Desde 2020

El camino no ha sido sencillo. Después de largo tiempo de propuestas para sacar del desuso a la antigua terminal de guaguas, la decisión final de ubicar allí la nueva comisaría se empezó a vislumbrar en pleno confinamiento. En abril de 2020, el por entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero, manifestó que estaban estudiando posibles ubicaciones para trasladar la sede principal de la Policía Local. El edil avanzó que estaban en fase de análisis de «dos o tres» localizaciones. Posteriormente, desde el Ayuntamiento lagunero confirmaron que el lugar elegido era la vieja estación de guaguas.

Uno de los escollos residía en que el consistorio no era el propietario del espacio. En febrero de 2021 se conoció que el Gobierno de Canarias había dado el visto bueno verbal al Ayuntamiento para la cesión de uso. Sin embargo, el paso definitivo no se produjo hasta marzo de 2023. El alcalde de, Luis Yeray Gutiérrez, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias de la época, Román Rodríguez, formalizaron el acuerdo para que el recinto pasase pasa a manos municipales durante 30 años. Se trata de una parcela de 7.150 metros cuadrados (con 1.022 metros construidos), cuyo valor patrimonial es de más de 2 millones de euros. Como contrapartida, la institución local entregó al Gobierno de Canarias un solar de titularidad municipal en la avenida de Los Menceyes, en la entrada de Barrio Nuevo, para fines sanitarios.

Presupuesto

El Ayuntamiento de La Laguna anunció, coincidiendo con la firma, que había previsto una inversión de 1,1 millones de euros en tres años para la remodelación del espacio. También en aquella ocasión se dio a conocer que en el presupuesto de 2023 estaba consignada una partida de 40.000 euros incluida en el Área de Obras para la redacción del proyecto de reforma del edificio.

Una actuación provisional tuvo lugar en abril de 2024, cuando se desmontó la estructura metálica que abarcaba todo el recinto. Su mal estado suponía un riesgo para la seguridad en este espacio público. De hecho, y hasta ese momento, la zona se encontraba vallada por el riesgo de caída de elementos de la cubierta, lo que tenía inutilizado el aparcamiento. Tras aquellos trabajos, los estacionamientos pudieron ser reabiertos a la espera de que concluyan los trámites administrativos que se requieren para la obra de la futura comisaría de la Policía Local, los mismos que ahora encaran su final.