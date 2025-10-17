Abierta la inscripción para las Jornadas Divulgativas sobre Riesgos Meteorológicos de La Laguna 

El Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación Volcanes de Canarias continúan desarrollando el programa formativo orientado a informar y preparar a la sociedad lagunera ante posibles riegos naturales. Tras las Jornadas Divulgativas sobre Riesgos Geológicos, llega ahora el turno para capacitar a la población sobre fenómenos meteorológicos de mayor impacto en La Laguna, como las borrascas de alto impacto, lluvias y vientos fuertes, tormentas eléctricas, temporales de mar e inundaciones

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, indica que estos programas formativos “son imprescindibles para preparar tanto a los organismos encargados de velar por la seguridad como a la población en general de cómo prevenir y actuar ante cualquier fenómeno natural que pueda entrañar un riesgo. El éxito de anteriores convocatorias nos confirma el creciente interés que existe por este tipo de convocatorias”.

Protección ante los riesgos atmosféricos

Bajo el nombre Jornadas Divulgativas sobre Riesgos Meteorológicos, diferentes expertos en meteorología de Televisión Española y la AEMET, de gestión de emergencias del 112 Canarias o la Universidad de La Laguna ayudarán a los asistentes a conocer y saber cómo protegerse ante los riesgos de origen atmosférico esperables en el municipio y resto del archipiélago. Estas jornadas tendrán lugar entre el 21 y 24 de octubre de 2025 en horario de 17:00 a 20:00 horas, con sede en el antiguo convento de Santo Domingo en La Laguna.

La propuesta formativa consta de un total de 17 horas (12 presenciales y 5 online) donde se combinará una metodología teórico-práctica con un marcado carácter interactivo. Entre las sesiones programadas destaca un ejercicio de un simulacro virtual para aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas.

Para inscribirse será necesario rellenar un formulario online y realizar una donación mínima de 5 euros a cualquier ONG que realice su labor en el municipio de La Laguna. Las plazas serán limitadas hasta completar aforo. Toda la información de estas jornadas, así como el programa y procedimiento de inscripción pueden consultarse en la web de la organización Asociación Volcanes de Canarias www.volcanesdecanarias.org. El aforo es limitado y la reserva de plaza se adjudicará por riguroso orden de solicitud.

Volcanes de Canarias, breve descripción

La Asociación Volcanes de Canarias nace en 2011 y es una asociación ciudadana, de ámbito nacional, registrada en el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Tiene su sede en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y se trata de un colectivo ciudadano, sin ánimo de lucro, que viene trabajando desde 2004 para mejorar la cultura volcánica de Canarias.

Sus voluntarios trabajan de manera totalmente altruista para informar y formar de manera clara pero rigurosa, sobre la actividad volcánica en Canarias y resto del mundo. Además, su labor también abarca la divulgación de informaciones y consejos para afrontar otros fenómenos naturales que afecten a nuestras islas. Para ampliar la información sobre esta asociación y todas las acciones que realiza puede visitarse su portal www.volcanesdecanarias.org o seguirla en las principales redes sociales.