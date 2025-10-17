Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales

El Ayuntamiento de La Laguna demuele una vivienda de propiedad municipal ubicada en el barrio de San Matías y que presentaba un avanzado deterioro. El inmueble se encontraba en la intersección de las calles San Diego y San Mauricio y su derribo responde a la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, dado que ya presentaba desprendimientos y había sido objeto de varios tapiados previos.

La obra fue adjudicada por un presupuesto de 28.000 euros a la empresa Ecocivil Electromur GE Sociedad Limitada y contempla un plazo de ejecución de 45 días. Los trabajos comprenden el desmontaje y desconexión de las instalaciones previas, la demolición total del inmueble, la gestión y retirada de escombros y la construcción de un muro de cerramiento que se integrará con el existente en la parcela.

Reducidas dimensiones

Debido a las reducidas dimensiones de la construcción, las tareas de derribo fueron acometidas en un corto plazo de tiempo, tras lo que la empresa adjudicataria de los trabajos pasó a la recogida de escombros.

Según explicó el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, la vivienda acumulaba tiempo convertida en foco de problemas. «Era municipal y la habíamos tapiado varias veces», manifestó. «Como se estaba cayendo y ya estaba habiendo desprendimientos, decidimos demolerla», apuntó el político socialista.

Deterioro

El inmueble, de una sola planta, se encontraba cerrado y fuera de uso, pero su avanzado estado de deterioro estructural, con patologías que comprometían su estabilidad, obligó a tomar la decisión finalmente adoptada.

Esta actuación sigue a otra con algunas similitudes en la calle San Juan, en La Cuesta, realizada en las últimas fechas. Los vecinos de esa zona alertaron durante años del peligro que suponía una vivienda en ruinas. En aquel otro caso, la Gerencia de Urbanismo inició, de forma subsidiaria, los trabajos de demolición e implantación de acciones de seguridad en el inmueble en cuestión, que ocupa los números 6 y 8, según apuntaron desde el consistorio lagunero, y precisaron que esta intervención se acompaña de medidas cautelares en la fachada del número 4.