La Zombie Walk de Isla Calavera tomará La Laguna en Halloween con maquillajes, música y humor terrorífico

La noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, el casco histórico de La Laguna volverá a llenarse de muertos vivientes con la celebración de una nueva edición de la Isla Calavera Zombie Walk, una de las actividades más populares del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera. Esta cabalgata zombi, única en su género en Canarias, regresa con su quinta edición para ofrecer una experiencia lúdica, abierta al público y pensada para todos los públicos.

Maquillaje, música y zombis desde las 17:00 horas

La cita comenzará a las 17:00 horas en la Plaza del Adelantado, con carpas de maquillaje gratuito para quienes quieran transformarse en criaturas del más allá. Además, habrá espacio gastronómico y animación para ambientar la jornada desde primera hora.

A las 20:00 horas arrancará la marcha zombi, que recorrerá la calle Obispo Rey Redondo hasta la Plaza de La Concepción y regresará al punto de partida por la calle Herradores. Tras el desfile, se premiará en el escenario a los participantes más destacados en tres categorías: Mejor Zombie (vestimenta), Mejor Caminante (actuación) y Mejor Grupo.

La Banda de Música de Tejina pondrá la nota musical a la cabalgata, que este año contará con el popular actor y humorista Aarón Gómez como maestro de ceremonias.

Un evento consolidado en el calendario lagunero

La Zombie Walk se ha convertido en un clásico de Halloween en La Laguna desde su primera edición en 2018. Tras una pausa obligada por la pandemia, regresó en 2022 con gran acogida, y este 2025 vuelve a celebrarse como parte de las actividades paralelas del festival, que tendrá lugar del 7 al 16 de noviembre.

Durante la presentación del evento, el alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó el papel del festival como referente del cine fantástico en España y la Zombie Walk como “una forma creativa y familiar de celebrar el cine en la calle, con humor, música y mucho talento”.

El codirector del festival, Ramón González Trujillo, subrayó que esta actividad se ha consolidado no solo entre los laguneros, sino también como reclamo para visitantes de otros puntos de la isla.

El festival prepara su sección oficial de cortometrajes

Durante la rueda de prensa también se presentó la sección oficial de cortometrajes a concurso del Festival Isla Calavera. En esta novena edición se han seleccionado 19 trabajos, con predominio de producciones españolas, pero también con participación de países como Francia, Alemania, Canadá, Irán y Rusia.

Entre los nombres destacados figuran Kike Maíllo con Huir, Kiko Prada con The Call, el mago Jandro con El Revisor, y Sam Orti, ganador del año pasado, que presenta este año El Aspirante. También compiten títulos como Listen, Unclean, Tinieblas, Kenopsia, La última campanada, Omnivore, Radix o Tánatos, del cineasta canario Joel de León, que representa a Canarias en la sección oficial.

“Hecho en Canarias”: el talento isleño, protagonista

Además de la sección oficial, el festival incluirá una muestra fuera de concurso bajo el sello Hecho en Canarias, con trece cortos rodados en el archipiélago. Esta selección destaca por su apuesta por la ciencia ficción, con títulos como Rebel Storm, Misión Halcón, Las Coordenadas Exactas o Los Muchachos. También habrá espacio para el terror y la cultura canaria con obras como Hoja en Blanco, La Isla Errante o El Camino del Garrote.

El objetivo es dar visibilidad a nuevos creadores locales con trabajos como Hijos de Reloj, Okupa o Los Invencibles.

Isla Calavera, referente del cine fantástico internacional

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y el medio especializado TumbaAbierta.com. En sus ocho años de trayectoria, ha conseguido posicionarse como uno de los encuentros de cine fantástico más relevantes del país, y forma parte de la Méliès International Festivals Federation.

Por sus ediciones han pasado nombres destacados como Ron Perlman, Henry Thomas, Joe Dante, Belén Rueda, Álex de la Iglesia, Lou Ferrigno o Amber Heard, entre muchos otros.