Tejina tendrá un aparcamiento en altura para más de 150 coches

Tejina contará con un aparcamiento público en altura con capacidad de entre 150 y 200 vehículos. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna ha dado el visto bueno a la operación de compra de tres parcelas con una superficie total de más de 1.700 metros cuadrados, según avanzó el consistorio. La institución local dispone de una partida presupuestaria de 630.000 euros para esta operación, «que será formalizada en los próximos días».

Las tres parcelas suman 1.710 metros cuadrados. La mayor de ellas es de 925 metros y las otras dos, de 392,5 cada una. Se localizan enfrente de la carretera general TF-16, Tomás González Rivero y la calle de Arriba, al tiempo que lindan con el barranco de las Cuevas y el camino La Palma, que es peatonal, «lo que garantiza la accesibilidad y facilita la gestión del tráfico de los vehículos» que quieran hacer uso de la instalación.

Los trabajos para la selección y adquisición de estos solares comenzaron en 2020, cuando la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa) solicitó ofertas de suelo, dado el interés del Ayuntamiento de ir habilitando espacios para poder aparcar. Se buscaban terrenos en el área del núcleo urbano comprendido desde la plaza de la iglesia hasta la zona de La Castellana, que permitieran el uso como estacionamiento temporal o definitivo y susceptibles de ser modificadas para obtener una mayor rentabilidad, con el objeto de obtener en ese espacio el mayor número de plazas, «tanto bajo rasante como sobre rasante, haciendo sostenible su explotación desde el punto de vista económico».

La previsión es que el proyecto sea elaborado por el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, y busca atender la demanda de aparcamientos que existe en esta zona. «Con la compra de este suelo para uso público asumimos el compromiso de este grupo de gobierno para ofrecer soluciones a la falta de aparcamiento en el casco urbano de Tejina, atendiendo una antigua y justa reivindicación de la ciudadanía tejinera», aseguró el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Además, sostuvo que siguen «trabajando desde diferentes áreas para facilitar la movilidad en los pueblos y barrios del municipio y buscar nuevas bolsas de aparcamiento».

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna, Ángel Chinea, explicó que el Ayuntamiento, a través de Muvisa, lleva varios años trabajando en la búsqueda de solares para que, «bien mediante el alquiler, bien mediante la adquisición directa, se adapten a las necesidades técnicas y funcionales para cumplir su función como aparcamientos públicos». Y añadió: «En este caso, las tres parcelas que vamos a adquirir reúnen las condiciones idóneas y cuentan con todos los informes técnicos favorables».