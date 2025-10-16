La Laguna deberá reactivar el proceso de adjudicación del servicio de alumbrado público tras un recurso estimado

El Ayuntamiento de La Laguna deberá continuar con la tramitación del expediente de contratación del servicio de alumbrado público, tras la estimación de un recurso presentado por la empresa Effico contra la adjudicación realizada en abril de este año. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno Local, tras tomar conocimiento de la resolución emitida por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias el pasado 30 de septiembre.

El contrato, valorado en 18,7 millones de euros, abarca la conservación y el mantenimiento del alumbrado público y las instalaciones eléctricas municipales por un periodo de cuatro años, con opción a un año adicional de prórroga.

Un recurso que obliga a repetir parte del proceso

La adjudicación inicial fue impugnada por Effico mediante un recurso especial en materia de contratación. En su resolución, el Tribunal considera que hubo motivos suficientes para declarar nulo el acuerdo de adjudicación adoptado por el consistorio, y ordena continuar el procedimiento con la segunda empresa clasificada, que deberá presentar ahora la documentación exigida por los pliegos.

Ante este fallo, la Junta de Gobierno Local ha ordenado la continuación de la tramitación sucesiva del expediente, tal como establece la normativa vigente en materia de contratación pública.

Un contrato clave para el mantenimiento eléctrico del municipio

El proceso de contratación se inició en 2024 con la aprobación del expediente por parte del Ayuntamiento, incluyendo los pliegos administrativos y técnicos que regían la licitación, y se desarrolló bajo procedimiento abierto y tramitación ordinaria. La importancia de este contrato reside en su alcance: no solo cubre el alumbrado público de calles y plazas, sino también otras instalaciones eléctricas dependientes del consistorio.

Con la resolución del Tribunal, el Ayuntamiento deberá ahora requerir a la siguiente empresa clasificada en el proceso de licitación para evaluar si cumple con todos los requisitos necesarios para la adjudicación.

Garantizar el servicio sin interrupciones

Desde el consistorio se trabaja para que este cambio en la tramitación no afecte a la continuidad del servicio. Mientras se resuelve definitivamente la adjudicación, el mantenimiento del alumbrado público sigue siendo una prioridad para garantizar la seguridad y calidad de vida en calles, barrios y espacios públicos del municipio.

Con la anulación de la adjudicación inicial, el procedimiento seguirá su curso con la empresa que quedó en segunda posición en el proceso de licitación. El Ayuntamiento deberá requerirle la documentación correspondiente, tal como establece la normativa contractual, para valorar su posible adjudicación definitiva del servicio.