La Laguna comprará tres parcelas en Tejina para crear nuevos aparcamientos públicos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la adquisición de tres parcelas en Tejina para habilitarlas como zonas de aparcamiento público. Con esta operación, que cuenta con un presupuesto de 630.000 euros, el consistorio busca dar respuesta a una antigua demanda vecinal: la escasez de estacionamiento en el centro del pueblo.

Las tres parcelas, que suman un total de 1.710 metros cuadrados, se localizan en puntos estratégicos del núcleo urbano, cerca de la carretera general TF-16, la calle Tomás González Rivero y la calle de Arriba. Su ubicación, junto a varios ramales viarios y zonas peatonales, garantiza tanto la accesibilidad como una gestión fluida del tráfico.

Una solución a una demanda histórica en Tejina

La propuesta parte del área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, en colaboración con la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa), que desde 2020 trabaja en la localización y adquisición de terrenos aptos para habilitarlos como aparcamientos públicos, ya sea de forma temporal o definitiva.

“Con esta compra asumimos el compromiso de ofrecer soluciones reales a la falta de aparcamiento en Tejina, una reivindicación justa de sus vecinos y vecinas”, ha señalado el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien también subrayó que “el objetivo es seguir mejorando la movilidad en todos los núcleos del municipio”.

Parcela con buen acceso y posibilidades de ampliación

Las fincas, que cuentan con informes técnicos favorables, reúnen las condiciones necesarias para su conversión en estacionamientos públicos. Una de las claves del proyecto es el desnivel de unos cuatro metros entre los extremos de una de las parcelas, que permitirá plantear soluciones técnicas para optimizar el número de plazas disponibles, tanto en superficie como, potencialmente, bajo rasante.

El concejal de Obras, Ángel Chinea, explica que esta adquisición se enmarca en una estrategia más amplia de recuperación de espacios para aparcamiento en zonas con alta demanda. “Las parcelas cumplen con los requisitos técnicos y funcionales para convertirse en aparcamientos sostenibles desde el punto de vista económico”, añadió.

Urbanismo con visión local

La operación se suma a otras actuaciones en marcha en los pueblos y barrios de La Laguna, donde el Ayuntamiento pretende mejorar la movilidad y reducir la presión del tráfico mediante la creación de bolsas de aparcamiento. En el caso de Tejina, los trabajos se centran en el eje que va desde la plaza de la Iglesia hasta La Castellana, zona donde más dificultades existen para estacionar.

Se espera que en los próximos días se formalice la compra de los terrenos, lo que permitirá avanzar hacia la habilitación efectiva de los nuevos aparcamientos. Una medida que, según el consistorio, busca no solo aliviar el problema actual, sino también anticiparse a futuras necesidades derivadas del crecimiento urbano del municipio.