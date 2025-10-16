La Laguna celebra la XII Muestra de Artesanía con cerca de 40 artesanos en la Plaza de La Concepción

La Plaza de La Concepción volverá a convertirse en epicentro de la creación artesanal con la celebración de la XII Muestra de Artesanía de La Laguna, que reunirá a casi 40 artesanos y artesanas entre los días 17 y 19 de octubre. El evento, organizado por el área de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento, tiene como objetivo reivindicar los oficios tradicionales y visibilizar el talento de quienes mantienen viva esta parte del patrimonio cultural lagunero.

Oficios con historia, talento local y demostraciones en vivo

La muestra contará con representación de múltiples disciplinas, como la cerámica, joyería, carpintería, cestería, textil, cuero, vidrio o decoración, todas ellas desarrolladas por profesionales acreditados en el ámbito artesanal. Además del espacio de exposición y venta, el evento ofrecerá talleres demostrativos, actividades participativas y exhibiciones en directo, pensadas para acercar el proceso de creación al público de todas las edades.

El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que "cada pieza artesanal encierra una forma de entender la vida, la dedicación y el esfuerzo". Galván subrayó que esta muestra no es solo un mercado, sino “una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes transforman la tradición en futuro”.

Horarios y actividades para todos los públicos

La muestra podrá visitarse de manera gratuita durante los tres días de celebración. El horario será de 11:00 a 20:30 horas el viernes 17 y el sábado 18 de octubre, y de 11:00 a 17:00 horas el domingo 19. El recorrido estará distribuido por la Plaza de La Concepción y su entorno, con espacios pensados tanto para la contemplación como para la participación del público, especialmente el familiar.

Un homenaje a los oficios que siguen construyendo comunidad

“La artesanía es cultura, economía y comunidad. Cada pieza refleja una historia y un legado que no podemos permitir que se pierda”, apuntó Galván durante la presentación del evento. El edil recordó que esta cita forma parte de la estrategia municipal para impulsar la economía creativa y los sectores vinculados a la identidad lagunera.

Asimismo, agradeció la implicación de los profesionales que participan en la muestra, así como de los equipos que hacen posible su organización. “Gracias a su esfuerzo y compromiso, la artesanía sigue ocupando el lugar que merece en nuestra sociedad”, afirmó.

Tradición, sostenibilidad y cercanía en el corazón de La Laguna

La XII Muestra de Artesanía quiere ser también un escaparate del valor de lo hecho a mano, de la calidad y sostenibilidad que representa el trabajo artesanal. Desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a disfrutar de esta experiencia, a descubrir los oficios que forman parte de la historia local y a apoyar al sector.

“Invito a todas las personas a acercarse, conocer el trabajo de nuestros artesanos y dejarse sorprender por la calidad de lo hecho a mano”, concluyó el concejal.