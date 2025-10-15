LocalLab impulsa la digitalización y competitividad de 20 comercios en La Laguna

Una veintena de pequeños negocios de La Laguna han finalizado con éxito el programa LocalLab, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de mejorar la gestión, digitalización y competitividad del comercio local.

El proyecto ha ofrecido asesoramiento técnico, formación y acompañamiento en áreas clave como marketing digital, comunicación, atención al cliente y gestión administrativa. Los comercios participantes han implementado mejoras prácticas que les permiten adaptarse mejor a los nuevos hábitos de consumo.

Acompañamiento y transformación real

Durante el acto de clausura, la concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que LocalLab ha sido una oportunidad para que los negocios se modernicen sin perder su esencia. “Han podido adaptarse a los nuevos tiempos, reforzando su competitividad y manteniendo el trato cercano que los caracteriza”, apuntó.

La iniciativa ha contado con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a través de la consejera insular de Comercio y Apoyo a la Empresa, Krysten Martín, quien subrayó el papel del comercio local como motor económico y la necesidad de seguir respaldando este tipo de programas.

Reconocimiento al esfuerzo del sector

El presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, valoró que LocalLab ha sido “un proceso adaptado a las necesidades reales de cada negocio”, lo que ha facilitado resultados tangibles. También hubo palabras de agradecimiento por parte del sector: Hugo Núñez, de Calzados Víctor Núñez, aseguró que “nos vamos con herramientas útiles y más confianza”.

El acto concluyó con la entrega de diplomas a los participantes y una foto de familia que simboliza el compromiso común por seguir fortaleciendo el tejido comercial del municipio.