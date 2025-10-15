Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LocalLab impulsa la digitalización y competitividad de 20 comercios en La Laguna

El programa de asesoramiento personalizado cierra con una veintena de negocios modernizados y mejor preparados para el entorno digital.

El proyecto LocalLab, un éxito.

El proyecto LocalLab, un éxito. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

Una veintena de pequeños negocios de La Laguna han finalizado con éxito el programa LocalLab, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de mejorar la gestión, digitalización y competitividad del comercio local.

El proyecto ha ofrecido asesoramiento técnico, formación y acompañamiento en áreas clave como marketing digital, comunicación, atención al cliente y gestión administrativa. Los comercios participantes han implementado mejoras prácticas que les permiten adaptarse mejor a los nuevos hábitos de consumo.

Acompañamiento y transformación real

Durante el acto de clausura, la concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que LocalLab ha sido una oportunidad para que los negocios se modernicen sin perder su esencia. “Han podido adaptarse a los nuevos tiempos, reforzando su competitividad y manteniendo el trato cercano que los caracteriza”, apuntó.

La iniciativa ha contado con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a través de la consejera insular de Comercio y Apoyo a la Empresa, Krysten Martín, quien subrayó el papel del comercio local como motor económico y la necesidad de seguir respaldando este tipo de programas.

Reconocimiento al esfuerzo del sector

El presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, valoró que LocalLab ha sido “un proceso adaptado a las necesidades reales de cada negocio”, lo que ha facilitado resultados tangibles. También hubo palabras de agradecimiento por parte del sector: Hugo Núñez, de Calzados Víctor Núñez, aseguró que “nos vamos con herramientas útiles y más confianza”.

El acto concluyó con la entrega de diplomas a los participantes y una foto de familia que simboliza el compromiso común por seguir fortaleciendo el tejido comercial del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
  2. Nueva cara para la avenida de La Trinidad, en La Laguna: un proyecto mejorará su estética
  3. Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
  4. El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
  5. El Ayuntamiento de La Laguna, obligado a dar marcha atrás al contrato de alumbrado público
  6. Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
  7. La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
  8. Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna

LocalLab impulsa la digitalización y competitividad de 20 comercios en La Laguna

LocalLab impulsa la digitalización y competitividad de 20 comercios en La Laguna

La Laguna mejora el Centro Ciudadano de Geneto para reforzar su papel comunitario

La Laguna mejora el Centro Ciudadano de Geneto para reforzar su papel comunitario

La Laguna se convierte en epicentro del debate global sobre el urbanismo colonial

La Laguna se convierte en epicentro del debate global sobre el urbanismo colonial

La depuradora de Punta del Hidalgo ya produce agua regenerada para el riego agrícola en la Comarca Nordeste

La depuradora de Punta del Hidalgo ya produce agua regenerada para el riego agrícola en la Comarca Nordeste

Las jornadas de la Red Terrae impulsan la agroecología y el compromiso municipal en Tenerife

Las jornadas de la Red Terrae impulsan la agroecología y el compromiso municipal en Tenerife

El periodista Moisés Rodríguez visita la Casa Anchieta en La Laguna y destaca el legado del santo como puente entre culturas

El periodista Moisés Rodríguez visita la Casa Anchieta en La Laguna y destaca el legado del santo como puente entre culturas

La Laguna acerca las analíticas a los vecinos de Finca España en el Centro de Salud de La Cuesta

La Laguna acerca las analíticas a los vecinos de Finca España en el Centro de Salud de La Cuesta

Gana entradas dobles con EL DÍA para el próximo partido del La Laguna Tenerife en la Liga Endesa

Gana entradas dobles con EL DÍA para el próximo partido del La Laguna Tenerife en la Liga Endesa
Tracking Pixel Contents