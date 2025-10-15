Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna mejora el Centro Ciudadano de Geneto para reforzar su papel comunitario

El Ayuntamiento renueva puertas, ventanas y una terraza del edificio como parte del plan municipal de mantenimiento de centros vecinales.

Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto.

Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha concluido una serie de trabajos de mejora en el Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto, con el objetivo de facilitar un uso vecinal más seguro y cómodo. Las actuaciones han incluido la sustitución de puertas, ventanas y elementos de cerrajería, así como la impermeabilización de una de las terrazas del inmueble.

Estas intervenciones forman parte del plan municipal de renovación progresiva de los 37 centros ciudadanos distribuidos por todo el municipio, con mejoras adaptadas a las necesidades específicas de cada espacio.

Un punto de encuentro vital para el barrio

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destacó que estos centros “son el corazón de la vida comunitaria y reflejan la identidad de cada barrio y pueblo de La Laguna”. Según el edil, se trata de espacios clave para fortalecer el tejido social, ya que acogen talleres, actividades culturales, encuentros y reuniones de asociaciones y colectivos vecinales.

Hernández explicó que las mejoras en Geneto responden al compromiso del área con la accesibilidad, la seguridad y el buen estado de estos espacios, que cumplen una función esencial en la cohesión social del municipio.

Plan municipal de mejora continua

El Consistorio lagunero mantiene activo un plan de mantenimiento continuo que abarca a toda la red de centros ciudadanos, adaptando cada actuación a las condiciones del edificio y al uso que se le da. “Nuestro objetivo es garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar de espacios dignos para participar, colaborar y hacer comunidad”, añadió el concejal.

