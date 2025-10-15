La Laguna se convierte en epicentro del debate global sobre el urbanismo colonial

La Laguna acoge estos días el IX Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial (RII_UC), el mayor encuentro científico sobre la planificación urbana en el contexto de la colonización europea. La cita, organizada por el Ayuntamiento, el Instituto de Estudios Canarios (IECan) y la Universidad de La Laguna (ULL), se celebra del 14 al 16 de octubre con la participación de más de 30 investigadores de América y Europa.

El evento, que tiene como sedes la histórica Casa de Ossuna y el Aula Elías Serra Ràfols, forma parte de la conmemoración del 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y no es casual: su trazado fundacional del siglo XVI la convirtió en modelo para muchas ciudades de América durante el proceso de expansión hispana.

La Laguna, modelo urbano y laboratorio patrimonial

La inauguración institucional reunió a representantes del Ayuntamiento, la ULL y el IECan, así como a destacados expertos en arqueología, arquitectura, antropología y gestión patrimonial. El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que “La Laguna no solo conserva su trazado original, sino que lo pone al servicio del conocimiento y el diálogo internacional”.

Desde el IECan, su director, Roberto J. González Zalacain, subrayó la vocación de la ciudad como espacio de pensamiento y archivo vivo: “Fue modelo urbano en el siglo XVI y hoy vuelve a serlo como laboratorio de ideas sobre ciudad, memoria y patrimonio”.

Durante las tres jornadas se abordan casos de estudio de ciudades fundacionales y espacios abandonados que hoy son fuente de investigación. Se analizan enclaves como Ciudad Vieja (El Salvador), Santa Fe la Vieja (Argentina), Panamá Viejo, Betancuria, La Española o La Laguna, entre otros.

Investigaciones con sello canario

El seminario también pone en valor proyectos de investigación realizados en el municipio y en otros puntos del Archipiélago. Entre ellos destacan:

El estudio sobre la antigua cárcel pública de La Laguna , a cargo de Sergio Pou Hernández (ULL).

, a cargo de Sergio Pou Hernández (ULL). La Guía Arqueológica-Patrimonial de La Laguna , desarrollada por Javier Soler Segura y Josué Ramos Martín (Cultania).

, desarrollada por Javier Soler Segura y Josué Ramos Martín (Cultania). Investigaciones sobre la plaza de Los Remedios (PRORED) y los orígenes de la mancebía de la ciudad , por parte de expertos de la ULL y el IECan.

, por parte de expertos de la ULL y el IECan. Excavaciones en la Iglesia de La Concepción de Santa Cruz, el convento franciscano de Betancuria o el solar norte de la Catedral de Las Palmas, con participación de Matilde Arnay, Marco Moreno Benítez y otros investigadores.

Vocación iberoamericana

Entre los ponentes internacionales figuran especialistas de universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Argentina, Perú, Panamá y España, como William R. Fowler (Vanderbilt University), Fernando Vela Cossío (UPM), Luis María Calvo (Argentina), Iván Ghezzi (Ministerio de Cultura de Perú) o Mady Miranda (Universidad de Panamá).

Además, se presentarán reflexiones sobre la moral pública en las ciudades coloniales, la planificación en los primeros asentamientos o la gestión contemporánea del legado urbano iberoamericano.

Como parte del programa, se ha inaugurado en el patio de la Casa Ossuna una muestra bibliográfica sobre urbanismo colonial y patrimonio histórico, con fondos documentales del IECan. La exposición estará abierta al público hasta el 24 de octubre.

Un aniversario con proyección internacional

Este seminario refuerza el compromiso de La Laguna con la investigación, conservación y difusión de su legado urbano, en un año especialmente significativo. Tras 25 años como Ciudad Patrimonio Mundial, la ciudad reivindica su papel como referente en la reflexión internacional sobre el urbanismo histórico y como ciudad laboratorio para construir ciudadanía desde la historia.