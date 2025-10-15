La depuradora de Punta del Hidalgo ya produce agua regenerada para el riego agrícola en la Comarca Nordeste

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta del Hidalgo ha culminado su transformación para convertirse en una biofactoría capaz de regenerar el 100% del agua que trata, con calidad suficiente para el riego agrícola. Esta mejora, promovida por el Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua, permitirá abastecer con agua regenerada a más de 90 hectáreas de cultivos en la Comarca Nordeste, donde una veintena de agricultores se beneficiarán directamente del sistema.

La modernización de la planta, que eleva su capacidad de tratamiento diario de 850 a 1.200 metros cúbicos, garantiza la sostenibilidad del recurso hídrico en una zona marcada por la escasez de agua y la sobreexplotación de acuíferos. Las nuevas instalaciones están diseñadas para dar respuesta a la demanda proyectada durante los próximos 20 años.

Tecnología avanzada para agua de máxima calidad

La clave del sistema renovado está en el proceso de ultrafiltración con membranas de última generación, que permite separar sólidos y líquidos de forma eficiente. A este paso se le añade una fase de ósmosis inversa, que reduce la salinidad del agua desde 1.200 hasta niveles entre 700 y 800 microsiemens por centímetro, lo que la hace apta para riego incluso en cultivos sensibles.

Además de mejorar la calidad, este proceso contribuye a la protección ambiental: retiene microplásticos, reduce la presión sobre pozos y galerías, y evita la salinización de los acuíferos por intrusión marina. Todo el tratamiento está controlado mediante un sistema analítico continuo y análisis específicos de nutrientes.

Agua para asegurar el futuro agrícola

Durante la presentación del nuevo sistema, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que esta actuación “contribuye al ciclo integral del agua y supone un beneficio enorme para el sector agrícola de la comarca”. Por su parte, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, explicó que la planta ha pasado de ser una depuradora convencional a una biofactoría: “Estamos aportando un volumen real de agua que antes no existía, lo que permite reforzar el suministro agrícola en plena emergencia hídrica”.

Juan González de Mesa, en representación de los agricultores locales, agradeció la modernización y valoró que “los pozos se están secando y esta agua depurada nos permite mantener una agricultura sostenible”. Además, señaló que la baja conductividad del agua tratada mejora la calidad de la fruta.

Una inversión con respaldo europeo

El proyecto ha contado con una subvención de 1,8 millones de euros otorgada por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation. Esta inversión ha permitido ejecutar la remodelación completa de una planta que fue construida originalmente a principios de los años 80.

La iniciativa se alinea con los objetivos de sostenibilidad y adaptación al cambio climático, especialmente relevantes en zonas con presión sobre los recursos hídricos. La nueva EDAR de Punta del Hidalgo se convierte así en un modelo de economía circular en el uso del agua, integrando tecnología, eficiencia energética y compromiso con el territorio agrícola.