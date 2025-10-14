El periodista Moisés Rodríguez visita la Casa Anchieta en La Laguna y destaca el legado del santo como puente entre culturas

El periodista y divulgador Moisés Rodríguez, rostro habitual del Canal 24 Horas de RTVE y director del programa Secuencias, ha visitado este lunes la Casa Anchieta de La Laguna, antigua vivienda del santo lagunero. La visita forma parte de su paso por la ciudad con motivo de su participación en las I Jornadas de Cine y Cultura Misiones de cine, organizadas por la Universidad de La Laguna.

Rodríguez, gran conocedor de la representación del hecho religioso en el cine, mostró un especial interés por conocer el espacio donde José de Anchieta vivió durante su infancia y juventud. El comunicador calificó su recorrido por el inmueble como un momento “emocionante”, al tratarse del lugar que marcó los primeros años de quien fuera cofundador de São Paulo y figura clave en el diálogo entre culturas.

Anchieta, figura clave entre Europa y América

Durante las jornadas, Moisés Rodríguez ofrecerá una visión divulgativa sobre el papel de los misioneros jesuitas en el cine, con especial atención a la figura de Anchieta, a quien definió como “uno de los grandes humanistas del siglo XVI”. Su legado, señaló, trasciende lo religioso, por su papel como mediador cultural y lingüístico entre el mundo europeo y el indígena en Brasil.

El concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, valoró positivamente la visita, señalando que “la atención de figuras del ámbito nacional hacia nuestro patrimonio refuerza su dimensión histórica y simbólica”.

La Casa Anchieta, un futuro centro cultural y educativo

La visita concluyó con un recorrido por los espacios restaurados de la Casa Anchieta, inmueble recientemente rehabilitado por el Ayuntamiento de La Laguna y que se proyecta como el futuro Centro de Interpretación sobre la figura del jesuita canario.

El espacio, aún en fase de desarrollo, aspira a convertirse en un referente cultural y educativo en Canarias. El objetivo es ofrecer contenidos museográficos, recursos didácticos y actividades que permitan comprender la dimensión espiritual, lingüística y humanista de Anchieta, así como su papel clave en la historia de Brasil.

Desde el área de Patrimonio Cultural se trabaja ya en la búsqueda de financiación y alianzas institucionales para garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo. “Queremos que este espacio no solo recupere la memoria de un personaje esencial, sino que sirva para conectar a nuevas generaciones con el valor del patrimonio como identidad compartida”, añadió Cordobés.