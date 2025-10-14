La Laguna acerca las analíticas a los vecinos de Finca España en el Centro de Salud de La Cuesta

Los vecinos y vecinas de Finca España ya no tendrán que desplazarse hasta San Benito para realizar sus analíticas. Desde esta semana, el Centro de Salud de La Cuesta ha comenzado a ofrecer este servicio, una mejora que permitirá atender hasta 160 pacientes al día, el doble de la capacidad anterior.

La reorganización del Servicio Canario de la Salud (SCS) responde a una propuesta del Ayuntamiento de La Laguna y busca facilitar el acceso a este recurso sanitario básico, reduciendo tiempos de espera y mejorando la atención en el municipio.

Una respuesta a una demanda vecinal

El concejal de Sanidad de La Laguna, Domingo Galván, destacó que este cambio da respuesta a una demanda vecinal histórica. “Facilita el acceso a un servicio esencial y nos permite acercar la atención sanitaria a cada barrio”, señaló.

Por su parte, el concejal de Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud, Sergio Eiroa, valoró la medida como un ejemplo de buena coordinación entre administraciones. “Acercar los servicios públicos a los barrios fortalece el vínculo entre la administración y la comunidad”, afirmó.

Más capacidad y menos desplazamientos

La ampliación del servicio de analíticas se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto entre el SCS y las áreas de Sanidad y Promoción de la Salud del consistorio. Con esta reorganización, se optimiza el uso de los recursos sanitarios en la zona metropolitana.

El gerente de Atención Primaria de Tenerife, Jesús Delgado, explicó que el objetivo es ofrecer una atención “más cercana y eficiente”, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la calidad asistencial.

Agradecimiento a los profesionales

Tanto el Ayuntamiento de La Laguna como el Servicio Canario de la Salud han querido agradecer el trabajo del personal sanitario de los centros de La Cuesta y Finca España, que ha hecho posible esta mejora en el servicio.

Esta actuación se enmarca en las políticas locales para reforzar la atención primaria en todos los barrios del municipio, con el objetivo de construir una ciudad más saludable, accesible y cercana.