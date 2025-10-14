Las jornadas de la Red Terrae impulsan la agroecología y el compromiso municipal en Tenerife

Desde este lunes y hasta el 19 de octubre, Tenerife acoge una nueva edición de las jornadas de la Red Terrae, centradas en la agroecología, la sostenibilidad alimentaria y la participación ciudadana. Las actividades se desarrollan en Buenavista del Norte, San Juan de la Rambla, Güímar y La Laguna, esta última sede también de la II Feria de Agroecología.

El programa incluye charlas, coloquios, visitas técnicas, proyecciones y degustaciones, con un enfoque centrado en la cooperación entre municipios, los canales cortos de comercialización y la valorización del territorio como respuesta a los desafíos del mundo rural.

La Laguna acoge las jornadas centrales el 17 y 18 de octubre

La concejala de Desarrollo Rural de La Laguna, Cristina Ledesma, presentó las jornadas este lunes junto a representantes de los otros municipios implicados y de la Red Terrae. Subrayó el éxito de participación, con más de un centenar de personas inscritas, y destacó que el objetivo es “profundizar en el conocimiento de los canales cortos de comercialización y su viabilidad para el sector local”.

La quinta edición de las Jornadas Terrae en La Laguna, bajo el lema Cosechas cercanas, territorios con futuro, reunirá a productores, técnicos, investigadores, cooperativas y responsables públicos. El programa incluye mesas redondas, espacios de intercambio y visitas a iniciativas agroecológicas locales, desde fincas en transición ecológica hasta mercados y proyectos pioneros.

Buenavista del Norte: mujeres rurales y memoria guanche

El municipio norteño abre las jornadas este martes 14 con un acto vinculado al Día de la Mujer Rural. Desde las 18:00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la proyección del documental Atasara, el legado de una guanche, elaborado por alumnado del IES Buenavista, seguido de un coloquio centrado en el papel de las mujeres en el sector platanero y una degustación de productos locales.

La alcaldesa, Eva García Herrera, recordó que Buenavista fue pionera en trabajar con la Red Terrae en Tenerife: “Proyectos como este nos conectan con experiencias similares en otros territorios que sufren, como nosotros, la despoblación y la crisis del sector agrario”.

San Juan de la Rambla apuesta por la alimentación local

El miércoles 15 será el turno de San Juan de la Rambla. La plaza Rosario Oramas acogerá una jornada con exposición de productores, actividades escolares y una mesa de diálogo entre agricultores, comerciantes y hosteleros. Todo el día estará centrado en los circuitos cortos de comercialización y el papel de la agroecología en la economía local.

“En San Juan llevamos años comprometidos con la alimentación sostenible”, señaló el primer teniente de alcalde, Juan Agustín Siverio, quien recordó que el municipio ha sido ejemplo de colaboración entre productores y sector servicios.

Güímar cierra con propuestas para un futuro rural global

El jueves 16, la Casa de la Cultura de Güímar acogerá la jornada Propuestas para la alimentación sostenible: un compromiso rural para un futuro global. El programa incluye una ponencia sobre el sistema agroalimentario español, mesas de debate sobre agricultura familiar y consumo responsable, y una muestra gastronómica con productos de kilómetro cero.

Red Terrae: una alianza de municipios por la agroecología

La Red Terrae (Territorios Reserva Agroecológicos) es una asociación intermunicipal nacida en 2012 para promover la agroecología, el desarrollo rural sostenible y la gobernanza local. Actúa como plataforma de cooperación entre administraciones, entidades y agentes sociales que apuestan por la biodiversidad, el desarrollo territorial, la mitigación del cambio climático y la reactivación de tierras infrautilizadas.

La jornada de Tenerife representa una nueva etapa para esta red, con una estructura más abierta y colaborativa. Así lo explicó Manuel Redondo, responsable de comunicación de la red, quien destacó el papel estratégico de la antena regional en Canarias para fortalecer la agroecología insular.