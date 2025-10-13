La Laguna inicia la demolición del hotel Neptuno en Bajamar tras años de abandono

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado luz verde al derribo del antiguo hotel Neptuno de Bajamar, una construcción abandonada desde hace años y que había sido declarada en estado de ruina en 2019. Se trata de una actuación largamente esperada por los vecinos y vecinas de la comarca nordeste, que reclaman desde hace décadas la recuperación del entorno costero.

La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado el contrato de demolición a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erri-Berri SL y Construplan Construcciones y Planificación SLU, por un importe de 395.000 euros. La intervención se realizará de manera subsidiaria y con cargo a la sociedad propietaria del inmueble, que deberá asumir también el coste de redacción del proyecto. El Ayuntamiento ha obtenido ya la autorización judicial necesaria para acceder a la parcela, tras años de trámites administrativos y oposición por parte de la propiedad.

El complejo será demolido por completo

La actuación contempla la demolición integral del edificio principal, así como de todas las instalaciones anexas: la piscina, el restaurante y los 15 bungalós que formaban parte del complejo turístico, construido originalmente en 1959. El objetivo principal es mejorar la seguridad de la zona y poner fin a un problema de degradación urbana que afecta tanto a residentes como a visitantes.

Actualmente, la empresa adjudicataria y la dirección técnica trabajan en la elaboración del Plan de Salud y Seguridad, paso previo a la firma del acta de replanteo, en la que se fijará la fecha definitiva de inicio de los trabajos. El plazo previsto para la ejecución es de seis meses, y se desarrollará en coordinación con distintas áreas municipales e insulares.

Durante el proceso, se prevén cortes puntuales de tráfico y restricciones de acceso, que serán comunicadas previamente a la ciudadanía. El Ayuntamiento también ha anunciado que se organizarán reuniones informativas con los vecinos para explicar todos los detalles de la intervención y resolver posibles dudas.

Un problema enquistado durante años

El deterioro progresivo del antiguo hotel Neptuno, unido a los cambios de titularidad y la falta de mantenimiento, ha generado un conflicto prolongado que ha impactado negativamente en la imagen de Bajamar. La situación de ruina fue reconocida oficialmente en 2019, pero la propiedad no ha presentado propuestas de rehabilitación ni ha asumido la demolición, lo que ha obligado al Ayuntamiento a intervenir.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha señalado que esta actuación "responde a una demanda histórica" y permitirá "dignificar un espacio que ha estado abandonado durante demasiado tiempo". Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y responsable de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés, ha subrayado que se trata de una intervención "compleja y necesaria, que se llevará a cabo con todas las garantías técnicas y jurídicas".

El futuro del suelo, aún por definir

Aunque por ahora la prioridad es eliminar el riesgo para la seguridad y recuperar un espacio degradado, desde el Ayuntamiento se recuerda que el futuro uso del suelo dependerá de la propiedad privada y deberá cumplir con la normativa urbanística y medioambiental vigente. En este sentido, cualquier propuesta deberá ajustarse al nuevo Plan General de Ordenación, la Agenda Urbana Local y los cambios legislativos en curso.