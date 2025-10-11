Tenerife Fashion Film Festival, primer certamen de cortometrajes de moda de Canarias que se celebrará en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna presentó este jueves el Tenerife Fashion Film Festival (TFFF), el primer certamen de cortometrajes de moda de Canarias, una iniciativa que fusiona la industria audiovisual con el diseño y la cultura. La cita, impulsada por el área de Turismo con el apoyo de Proexca, celebró su gala inaugural este viernes, 10 de octubre, a las 19:00 horas, en el Espacio Mutua Tinerfeña, con la participación de diseñadores, cineastas, modelos y profesionales del sector creativo.

Un nuevo escaparate para el talento canario

La concejala de Turismo, Estefanía Díaz, explicó que el festival “representa una nueva forma de entender la promoción turística y cultural de La Laguna, vinculando la creatividad, la innovación y la economía local”. Subrayó que se trata de “una oportunidad para visibilizar el talento canario y consolidar la ciudad como punto de encuentro entre la moda, el cine y las industrias culturales”.

Díaz añadió que el Tenerife Fashion Film Festival “surge de la colaboración entre el Ayuntamiento y Proexca dentro del plan de promoción del sector moda” y se enmarca en la estrategia municipal para fortalecer la economía creativa y apoyar a los jóvenes creadores.

“Queremos que La Laguna siga siendo una ciudad dinámica, abierta y generadora de oportunidades”, destacó la edil, quien calificó esta primera edición como “el inicio de una historia con el municipio y con el talento canario como protagonistas”.

Una cita pionera que une moda, cine y sostenibilidad

La directora del festival, Queca Ferez, señaló que el Tenerife Fashion Film Festival “reunirá a figuras de prestigio nacional e internacional y se convertirá en un escaparate para diseñadores, cineastas, publicistas y estudiantes”.

La gala incluirá la proyección de los cortometrajes seleccionados y la entrega de premios en distintas categorías: Mejor Fashion Film, Fotografía, Dirección Artística, Sostenibilidad y Cortometraje de Estudiantes. “Queremos tender puentes entre la moda y el audiovisual, y demostrar que en Canarias hay un enorme talento con proyección exterior”, afirmó Ferez.

El evento contará además con espacios de networking, charlas sobre sostenibilidad, comunicación visual e innovación, con el objetivo de crear sinergias entre profesionales y estudiantes del sector creativo.

Juan Betancourt, imagen del festival

El modelo internacional Juan Betancourt participa en uno de los fashion films realizados gracias al programa Canarias Aporta de Proexca, que apoya la internacionalización de proyectos creativos.

Betancourt agradeció a la directora del certamen, Queca Ferez, y al Ayuntamiento lagunero “por hacer posible este proyecto y apostar por la moda y el talento desde Canarias”. El modelo aseguró sentirse “muy contento de representar a La Laguna y Tenerife”, y destacó “el alto nivel y la creatividad de todas las obras presentadas”.

La Laguna, epicentro de la innovación y la cultura

Con la celebración de este festival, La Laguna refuerza su papel como referente cultural y creativo de Canarias, uniendo patrimonio, arte y nuevas tendencias.

El Tenerife Fashion Film Festival nace con vocación de consolidarse como una cita anual de referencia que impulse el nombre de la ciudad y del talento canario en el panorama internacional, posicionando a La Laguna como epicentro de la moda, el cine y la innovación en las Islas.

“Este festival es mucho más que una gala de moda: es una apuesta por la cultura, la creatividad y el desarrollo económico local”, concluyó Estefanía Díaz.