Récord de solicitudes para rehabilitar viviendas históricas con ayudas municipales en La Laguna

La Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna ha alcanzado un récord histórico de participación en la línea municipal de ayudas para la rehabilitación de viviendas de valor patrimonial, con 30 solicitudes presentadas y un 93% admitidas provisionalmente. La convocatoria de este año cuenta con una dotación económica de 180.000 euros, un 12% más que en ejercicios anteriores.

En esta fase inicial, 28 solicitudes han sido aceptadas por un importe conjunto de 170.135 euros, lo que supone también la cifra más alta de fondos distribuidos desde que se creó esta línea de subvenciones. Solo dos expedientes han sido desestimados de forma provisional por falta de documentación y disponen de un plazo de diez días para subsanar los requisitos.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que “estas ayudas se consolidan como una herramienta clave para mantener vivo el patrimonio lagunero y fomentar su habitabilidad”. El edil valoró que la ciudadanía “está cada vez más implicada en la conservación de los inmuebles históricos, lo que refuerza el compromiso común con la identidad y la memoria del municipio”.

Subvenciones para conservar el patrimonio y garantizar la habitabilidad

Las ayudas están dirigidas a familias residentes en la ciudad histórica Patrimonio Mundial y en otras zonas del municipio cuyos inmuebles estén incluidos en el Catálogo de Protección municipal. Su objetivo es facilitar la conservación, habitabilidad y uso cotidiano de estas edificaciones, evitando su abandono y preservando el carácter del entorno urbano.

Cordobés explicó que la Concejalía “trabaja para que las subvenciones lleguen al mayor número posible de hogares” y avanzó que el área está preparando el primer Plan de Gestión de la Ciudad Histórica y la actualización del Plan Especial de Protección, lo que permitirá ampliar la protección a 75 casas terreras y a unos 500 inmuebles con valor histórico o arquitectónico en distintos barrios del municipio.

Aumento del presupuesto y gestión más ágil a través de Muvisa

La convocatoria de 2025 aumenta su presupuesto un 12% respecto al año anterior, en respuesta al encarecimiento de los materiales y la mayor demanda ciudadana. La gestión de las solicitudes se ha encomendado a la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa) para agilizar los trámites y ofrecer un seguimiento personalizado a los vecinos solicitantes.

Cada ayuda puede cubrir hasta 8.000 euros por beneficiario, sin superar el 70% del presupuesto total de la obra. Se subvencionan actuaciones de conservación, restauración, accesibilidad y renovación de instalaciones básicas, incluidos los gastos de materiales, mano de obra y honorarios técnicos exigidos por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Entre las intervenciones más comunes figuran la restauración de fachadas y cubiertas, la mejora de accesos o la renovación de redes eléctricas, de fontanería y saneamiento. Todas las obras deben contar con licencia urbanística y ajustarse a la normativa de protección del patrimonio.

Compromiso con la protección del patrimonio lagunero

El programa de ayudas se tramita mediante procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a las bases aprobadas en 2020. La resolución definitiva se publicará tras el periodo de alegaciones.

Con esta línea de subvenciones, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su apuesta por la protección del patrimonio cultural y el derecho a habitar viviendas históricas en condiciones dignas, promoviendo al mismo tiempo la equidad territorial y la participación ciudadana.

“Queremos que el patrimonio siga siendo parte de la vida cotidiana de La Laguna”, subrayó Cordobés, “porque solo así garantizamos que estas casas históricas continúen habitadas, cuidadas y con futuro”.