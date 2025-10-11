El Observatorio Canario de la Vivienda y La Laguna refuerzan su colaboración para avanzar en políticas públicas con visión local

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado una nueva línea de colaboración con el Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA), entidad adscrita a la Sociedad de Gestión de Vivienda de Canarias (Visocan), con el objetivo de reforzar las políticas públicas de suelo y vivienda desde una perspectiva local y coordinada.

La reunión, celebrada en la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, permitió fijar un marco cooperativo que facilitará el intercambio de información, la planificación conjunta y la creación de sinergias institucionales en materia habitacional.

Un encuentro para fortalecer la cooperación técnica y estratégica

El encuentro contó con la participación del concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Adolfo Cordobés; la gerente del Organismo Autónomo de Urbanismo, María Bencomo; y el gerente de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa), Emilio Fariña.

Por parte de Visocan y del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA), asistieron el director de Estrategia e Inversión, Miguel Lozano, y el responsable de Suelo y Relaciones Institucionales, Pablo Matos.

Durante la sesión se establecieron las bases de una cooperación técnica estable, orientada a compartir datos estratégicos, coordinar actuaciones y mejorar la eficiencia de las políticas habitacionales en el municipio.

Diagnóstico local y avances en gestión urbanística

El equipo municipal presentó los resultados del primer estudio municipal sobre vivienda en La Laguna, un informe que ofrece un diagnóstico detallado del parque residencial y de las principales necesidades en materia de suelo urbano y accesibilidad a la vivienda.

Asimismo, se dieron a conocer los avances en la gestión de licencias de obra, que sitúan a la Gerencia de Urbanismo de La Laguna como una de las instituciones locales más ágiles de Canarias en la tramitación de expedientes.

“La vivienda es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad”

Al término de la reunión, el concejal Adolfo Cordobés destacó que este encuentro “marca el inicio de una colaboración que será clave para coordinar esfuerzos, compartir diagnósticos y avanzar hacia una política habitacional más eficaz y sensible a las realidades locales”.

“El acceso a la vivienda es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad y, desde La Laguna, estamos decididos a abordarlo con responsabilidad, planificación y diálogo”, subrayó Cordobés.

Hacia una red estable de comunicación institucional

Como resultado del encuentro, las instituciones acordaron crear un canal permanente de comunicación y seguimiento para el impulso de proyectos estratégicos en el municipio.

Con esta alianza, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con el trabajo en red, la visión territorial y la vocación social de sus políticas de vivienda, orientadas a garantizar el derecho a un hogar digno y asequible.

Sobre el Observatorio Canario de la Vivienda

El Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA) es una herramienta pública impulsada por el Gobierno de Canarias a través de Visocan, concebida para analizar el mercado inmobiliario del Archipiélago y apoyar el diseño de políticas habitacionales eficaces.

Su objetivo es proporcionar datos fiables y actualizados sobre la situación de la vivienda en las Islas, facilitando la toma de decisiones informadas y la planificación sostenible del territorio.