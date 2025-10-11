La XXXIII Noche de Cuentos llena de historias el casco histórico de La Laguna

La Noche de Cuentos celebra este sábado su trigésima tercera edición consolidada como una de las citas culturales más queridas y longevas de La Laguna. Organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la compañía teatral Troysteatro, con la colaboración del Museo Santa Clara de Asís y la Feria del Libro de Tenerife, la jornada reunirá a 12 narradores y narradoras en distintos escenarios del casco histórico, con actividades para público infantil y adulto.

La palabra vuelve a tomar las calles laguneras

El programa principal se desarrollará este sábado en dos espacios emblemáticos. Las sesiones infantiles y familiares tendrán lugar en la plaza del Cristo a las 10:30, 16:00 y 18:00 horas, mientras que las funciones para público adulto se celebrarán en el Convento de Santo Domingo, a las 21:00, 22:30 y 00:00 horas, en formato maratoniano.

Entre los narradores participantes se encuentran Alejandra Venturini (Madrid), Antonio Conejo, Lily Amiel, Isabel Bolívar, Mariana González, Marianexy Yanes, Oliver Escobar, Pedro Martín y Samantha Moreno (Tenerife), junto a Aurora Maroto (Madrid), Carlos Alba (Asturias) y Ferran Martín (Barcelona).

Actividades paralelas y encuentros literarios

La XXXIII edición de la Noche de Cuentos se enmarca dentro del programa de la Feria del Libro de La Laguna, con actividades complementarias durante toda la jornada. Entre ellas, el Paseo con Cuentos, que tendrá lugar a las 11:30 horas, y las charlas con firma de ejemplares de los narradores Alejandra Venturini, Carlos Alba y Pedro Martín, moderadas por Javier Bolea.

Estas iniciativas buscan acercar la narración oral y la literatura al público en espacios abiertos del casco histórico, generando un ambiente participativo que convierte a La Laguna en un gran escenario de historias compartidas.

‘Claustros Encuentados’: el preludio de una noche mágica

Como antesala del festival, este viernes se celebró la actividad Claustros Encuentados, que ofreció dos sesiones —una familiar y otra para público adulto— con cuatro espectáculos simultáneos en espacios patrimoniales laguneros como patios, conventos y museos.

El programa incluye las actuaciones de Aurora Maroto con De amor y esos líos en el Convento de Santo Domingo; Alejandra Venturini con Antes de Eva en la Casa de los Capitanes; Ferran Martín con Tapiz de sueños en el Museo de Santa Clara; y Carlos Alba con La Matazuga en la Casa Anchieta, una propuesta que recupera la tradición oral asturiana.

Una cita que mantiene viva la tradición oral

La Noche de Cuentos se ha convertido en un referente de la narración oral en Canarias, una celebración de la palabra hablada que combina creatividad, patrimonio y participación ciudadana.

Cada edición transforma el casco histórico lagunero en un espacio donde las historias, la música y la emoción se entrelazan para mantener viva una tradición que sigue creciendo tras más de tres décadas.

La palabra volverá a llenar las calles este sábado en una noche que promete “resonar en la memoria colectiva de quienes aman el arte de narrar”.