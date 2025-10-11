La Laguna quiere zanjar en una única fase más la reposición de Las Chumberas

A Las Chumberas no solo le preocupa la seguridad, sino también el futuro de los bloques de edificios afectados por la aluminosis. El barrio, de actualidad en las últimas fechas por los conflictos nocturnos en sus calles, ha aprovechado su presencia mediática para mostrar su inquietud con las fases pendientes de la reposición de los inmuebles. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), llama a la calma y asegura que la voluntad del Ayuntamiento es zanjar lo que resta en una sola fase, lo que permitiría una mayor agilidad.

El regidor local tomó la palabra en el último pleno municipal, el pasado jueves. «Llevo seis años en el Ayuntamiento y los edificios están ahí», remarcó en contraposición a la época en la que solo hubo trámites administrativos sin efecto práctico. Además, expresó que el Ministerio de Fomento ha solicitado en tres ocasiones que las administraciones canarias se pongan de acuerdo para rematar los flecos que restan de la Fase I, lo que dejaría el camino expedito para «empezar a hablar de la segunda».

197 viviendas

Como se recordará, la primera etapa supone la construcción de 197 viviendas en dos edificios para dar cabida a los vecinos que anteriormente residían en 10 bloques, y ha requerido de una inversión global de 25 millones de euros, de los que el Ministerio de Fomento aporta el 50%; el Gobierno de Canarias, el 35%; el Cabildo de Tenerife, el 10%, y el Ayuntamiento de La Laguna, el 5% restante. Esos inmuebles están casi listos, pero quedan más bloques desalojados y cuya reposición se preveía en varias fases.

En los últimos tiempos, el consistorio lagunero había ido avanzando la medida que ahora reafirma. Quiere evitar ir fase a fase y tratar de resolverlo de otra manera: todo de una vez, con un único acuerdo. «Nos vamos a dejar la sangre y la piel para acabar con este proyecto», sostuvo también en el pleno del jueves el concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés. El edil puso de relieve que en noviembre se celebrará una nueva reunión con los representantes vecinales. En ella estará presente Luis Yeray Gutiérrez.

Inquietud vecinal

Y, desde el lado de los vecinos, inquietud. «¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo de la segunda fase no hay absolutamente ni un céntimo ni un papel», consideró el presidente de la Asociación de Vecinos de Las Chumberas, Daniel Plasencia, que teme las «muchas situaciones» que se pueden dar para las expropiaciones y que complicarían los trámites, como ya ha ocurrido con la primera fase.

Plasencia ve muy lejana la completa finalización de la reposición. «Yo no tengo fe de que esto salga antes de 2040», consideró. «Aquí hay muchas personas mayores que han luchado desde un principio, que fueron a Madrid y que por desgracia hoy en día ya no están con nosotros y otros muchos no creo que lo vayan a ver», lamentó.

Desde 2009

Lo anterior sigue a una historia larga y que comenzó desde 2009, cuando se detectó el problema de aluminosis. En marzo de 2011 comenzaron los realojos, mientras que en noviembre de 2011 se suscribió el primer convenio, que abarcaba 42 bloques y contaba con una subvención directa de 19 millones de euros. Sin embargo, en marzo de 2012 se declaró nula aquella aportación al no haber partida presupuestaria. Se inició entonces un período de inacción administrativa que se prolongó varios años.

Ya en febrero de 2015, Fomento presentó un nuevo borrador de convenio para la denominada Fase I, concretamente para diez bloques. En julio de ese mismo año, el Estado remitió un nuevo convenio que suponía un cambio sobre el anterior: definía dos subfases -A y B- y financiación para la primera. Siguieron los trámites a paso lento y llegó diciembre de 2018 y se conoció públicamente que el convenio iba a expirar y que los fondos se encontraban en riesgo. En octubre de 2019, el Consejo de Ministros autorizó la firma de un nuevo convenio. En adelante vinieron los pasos que han llevado a que en la actualidad haya dos edificios construidos.