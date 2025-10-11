La Laguna impulsa una jornada de voluntariado ambiental para poner en valor los tesoros paleontológicos y geológicos del municipio

El municipio de La Laguna fue escenario de una nueva jornada de voluntariado ambiental desarrollada por la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife, con la colaboración del Área de Paleontología de la Universidad de La Laguna, el IES Antonio González González de Tejina, la Fundación Canaria Telesforo Bravo Juan Coello y el propio Ayuntamiento lagunero.

Educación, ciencia y acción directa sobre el terreno

La actividad reunió a 60 participantes entre alumnado, profesorado y especialistas, en una ruta formativa por los entornos naturales de la Punta del Hidalgo y Milán-Tejina. La jornada combinó charlas divulgativas, recorridos guiados por zonas de interés paleontológico y geológico y una recogida voluntaria de residuos abandonados.

Esta acción forma parte del Proyecto de Aprendizaje-Servicio De Ruta Interpretativa por los Tesoros Paleontológicos y Geológicos de La Laguna 2025-2026, cuyo objetivo es acercar la ciencia al territorio, fomentar la educación ambiental y promover el respeto por el patrimonio natural del municipio.

Un proyecto de colaboración institucional y ciudadana

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo, Blanca Pérez, destacó que “este tipo de acciones muestran la fuerza del voluntariado ambiental y su papel esencial en la conservación de nuestro patrimonio natural”.

“Combinar la educación, la participación y la acción directa sobre el terreno es la mejor forma de generar conciencia ambiental y de implicar a la juventud en el cuidado del entorno”, afirmó Pérez.

La consejera subrayó también que la Oficina de Voluntariado Ambiental “continúa impulsando proyectos que unen ciencia, educación y ciudadanía, fortaleciendo la red de colaboración entre el Cabildo, los ayuntamientos, los centros educativos y las entidades sociales”.

La Laguna refuerza su compromiso con la sostenibilidad

El concejal de Desarrollo Local de La Laguna, Domingo Galván, valoró la importancia de este tipo de iniciativas conjuntas: “La Laguna cuenta con un valioso patrimonio natural y científico que debemos proteger y dar a conocer. Apoyar estas rutas formativas y de voluntariado significa invertir en educación ambiental, en sostenibilidad y en una ciudadanía más comprometida con su entorno”.

El edil explicó que el Ayuntamiento colabora activamente en la coordinación logística, el transporte del alumnado participante y la gestión de los residuos recogidos, como parte de su apuesta por un municipio más sostenible y responsable con su territorio.

Formación y sensibilización en el litoral lagunero

Durante la jornada se impartieron charlas formativas a cargo de especialistas en paleontología y geología, y se realizaron recorridos guiados por enclaves de interés científico en el litoral lagunero.

La experiencia permitió a los y las participantes conocer de cerca la riqueza geológica del municipio, al tiempo que contribuyeron de forma directa a la conservación del entorno natural.

Compromiso con la educación ambiental y el voluntariado

Con actividades como esta, La Laguna refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la participación ciudadana y la educación ambiental, fomentando la implicación de la comunidad en la protección de los espacios naturales y en la transmisión de valores ambientales a las nuevas generaciones.