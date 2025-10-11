La Laguna firma con Endesa un convenio para evitar cortes de luz a familias vulnerables

El Ayuntamiento de La Laguna ha firmado un convenio con Endesa para poner en marcha el Proyecto Confía, un programa social que busca prevenir los cortes de suministro eléctrico por impago en hogares en situación de vulnerabilidad económica. Con esta adhesión, La Laguna se convierte en el primer municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en integrarse en esta iniciativa, que ya funciona en los municipios grancanarios de Gáldar y San Bartolomé de Tirajana.

El acuerdo, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga por cuatro más, permitirá que los servicios sociales municipales accedan a la plataforma online gratuita del Programa Confía, una herramienta que agiliza los trámites para abonar facturas pendientes y evitar interrupciones en el suministro eléctrico de los beneficiarios.

La firma del convenio se realizó este jueves de forma telemática y este viernes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, entregó el documento rubricado al director de Atención al Cliente de Endesa en el Territorio Sur, José Antonio Ranea, acompañado del director de Relaciones Institucionales de Endesa en Canarias, José Manuel Valle Feijóo, y la concejala de Bienestar Social, María Cruz.

El regidor lagunero destacó que el acuerdo “supone un paso importante para reforzar las políticas de apoyo a las personas con menos recursos, garantizando el acceso a servicios básicos como la electricidad”. También subrayó que la colaboración público-privada “se demuestra eficaz a la hora de llegar a más familias que atraviesan situaciones de precariedad”.

Por su parte, Ranea señaló que con el Proyecto Confía “nadie debería quedarse sin luz por motivos económicos”, recordando que Endesa “es consciente de que el suministro eléctrico es un bien de primera necesidad”.

Cómo funciona el Proyecto Confía

A través de la plataforma digital Confía, los servicios sociales del Ayuntamiento podrán consultar de forma segura las facturas vencidas de los usuarios que hayan dado su consentimiento, lo que permitirá actuar con mayor rapidez en los casos de impago. El sistema posibilita gestionar pagos, fraccionamientos y otras medidas de apoyo con total garantía en materia de protección de datos.

Cuando los técnicos municipales detecten una situación de vulnerabilidad, podrán comunicarlo directamente a Endesa a través de la plataforma. Desde ese momento, la empresa paralizará el corte de suministro durante 30 días mientras se evalúa la situación, y durante seis meses adicionales una vez confirmado el compromiso de pago o concedida la ayuda municipal.

Además, Endesa se compromete a ofrecer información sobre el bono social eléctrico y eficiencia energética para que los beneficiarios puedan reducir sus facturas en el futuro.

Control y exclusiones

El convenio excluye expresamente a quienes hayan cometido fraudes eléctricos o manipulado los equipos de suministro, y contempla que, en los casos en los que el usuario vulnerable no sea titular del contrato, el Ayuntamiento gestione el cambio de titularidad para regularizar la situación.