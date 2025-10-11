La Laguna respalda la designación de Alfonso García-Ramos como autor del Día de las Letras Canarias 2026

El Ayuntamiento de La Laguna aprobó este jueves en pleno respaldar la designación del escritor Alfonso García-Ramos (1930-1980) como figura homenajeada en el Día de las Letras Canarias 2026. La moción, presentada por el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación municipal.

El acuerdo respalda la candidatura promovida por la Fundación Canaria Tamaimos, que ya ha recibido el aval de instituciones como la Universidad de La Laguna, donde García-Ramos cursó estudios, fue profesor y desarrolló parte fundamental de su trayectoria intelectual y literaria.

Un reconocimiento a una figura esencial de las letras canarias

Durante el debate plenario intervino José Miguel Martín, representante de la Fundación Tamaimos, quien defendió la propuesta como un gesto “de reconocimiento cultural y gratitud hacia una figura esencial de nuestras letras”. Martín subrayó que el homenaje “constituye un acto de justicia con la memoria de un creador que supo mirar a Canarias con profundidad intelectual y sensibilidad humana”, además de reivindicar “su palabra ante las generaciones presentes y futuras”.

El texto aprobado incluye el compromiso del Ayuntamiento de impulsar acciones de difusión y divulgación sobre la figura y la obra de Alfonso García-Ramos, en colaboración con instituciones culturales, educativas y sociales del municipio. Estas iniciativas buscarán reforzar su conocimiento entre la ciudadanía y poner en valor su aportación al pensamiento y la literatura canaria contemporánea.

Una vida ligada a La Laguna y a la cultura canaria

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, García-Ramos vivió y desarrolló su vida académica y cultural en La Laguna, ciudad en la que también falleció en 1980. Estudió en la Universidad de La Laguna, donde comenzó la carrera de Derecho y más tarde ejerció como docente en la sección de Periodismo. Bajo su dirección, numerosos trabajos académicos recuperaron fragmentos esenciales de la prensa histórica del Archipiélago.

Su relación con el Ateneo de La Laguna fue también determinante: integró su directiva desde 1960 y lo presidió en distintos periodos. Bajo su impulso, el Ateneo se consolidó como un espacio de libertad, pensamiento y democracia cultural durante los años de la Transición.

Escritor, periodista y referente cívico

Alfonso García-Ramos es considerado una de las voces más destacadas de la narrativa canaria del siglo XX. Entre sus obras más reconocidas figuran Teneyda (1959), Guad (Premio Benito Pérez Armas, 1970), Las islas van a la deriva (1971) y Tristeza sobre un caballo blanco (1979, Premio Agustín Espinosa). Su literatura se caracteriza por una mirada crítica y profunda sobre la identidad y la realidad social de Canarias.

Además, fue director del diario La Tarde durante más de dos décadas, desde donde ejerció un periodismo comprometido con la modernización del Archipiélago y la defensa de la libertad de expresión. En el ámbito público, participó en la política insular como consejero del Cabildo de Tenerife y presidente de su Comisión de Educación y Cultura tras la dictadura franquista.

El Ayuntamiento lagunero destaca que “la designación de Alfonso García-Ramos como autor homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2026 es una decisión justa y simbólicamente valiosa para la ciudad, por su relevancia literaria, su compromiso con la democracia y su estrecha vinculación con La Laguna”.

Hacia el Día de las Letras Canarias 2026

El Día de las Letras Canarias se celebra cada 21 de febrero, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de José Viera y Clavijo, y fue institucionalizado por el Gobierno de Canarias en 2006.

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha incorporado nuevos criterios de selección para que la elección de la figura homenajeada cuente con la participación de instituciones culturales, académicas, fundaciones y asociaciones, además de una comisión de especialistas.