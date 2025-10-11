La Laguna insta a actualizar los contratos de alquiler de nichos en los cementerios municipales

El Ayuntamiento de La Laguna ha emitido un bando municipal para instar a las personas titulares de nichos en régimen de alquiler en los cementerios del municipio a actualizar sus contratos, una vez cumplido el plazo de cinco años desde la fecha de inhumación.

La medida, impulsada por el alcalde Luis Yeray Gutiérrez, afecta actualmente a 544 unidades de enterramiento en situación de alquiler vencido, distribuidas entre los diferentes camposantos laguneros.

Más de 500 contratos vencidos en los cementerios del municipio

Según los datos facilitados por el área de Cementerios, el mayor número de casos se concentra en el cementerio de San Luis, en Los Baldíos, donde se contabilizan 438 nichos con el contrato vencido.

También presentan situaciones similares los cementerios de Punta del Hidalgo (41 unidades), Tejina (33) y Valle Guerra (32). Aunque la cifra total es menor en estos recintos, el volumen resulta proporcional a su tamaño y capacidad.

La concejala responsable del área, Cristina Ledesma, subrayó que el bando tiene un carácter informativo, y busca recordar a los familiares la necesidad de regularizar la situación de los nichos.

Procedimiento y opciones para los titulares

El régimen de los nichos en alquiler establece una duración inicial de cinco años, que puede prorrogarse hasta siete en función de las condiciones en que se encuentren los restos.

Una vez cumplido ese periodo, los familiares pueden elegir entre varias alternativas:

Renovar o ampliar el contrato de alquiler.

Adquirir el nicho en propiedad.

Trasladar los restos a un nicho de restos o a un horno crematorio, opción cada vez más solicitada.

Atención al público y vías de contacto

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del cementerio municipal de San Luis, donde se ofrece atención presencial de martes a jueves, de 9:00 a 13:00 horas.

También pueden contactar a través del correo electrónico cementerios@lalaguna.es o mediante el teléfono de información pública 922 312 401. “Queremos facilitar todos los canales posibles para que las familias puedan regularizar su situación con comodidad y sin demoras”, señaló la concejala Cristina Ledesma.

Un recordatorio para garantizar la correcta gestión de los espacios funerarios

El Ayuntamiento recuerda que estos procedimientos de actualización son habituales y necesarios para mantener una gestión ordenada y sostenible de los cementerios municipales, asegurando la disponibilidad de espacio y el cumplimiento de la normativa vigente.

Con esta medida, La Laguna refuerza su compromiso con una gestión responsable y transparente de los servicios funerarios, garantizando el respeto y la atención debida a las familias y a la memoria de sus seres queridos.