Vía libre para el cerramiento de la cancha del colegio de El Ortigal, en La Laguna

El techado y cerramiento de la cancha del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Ortigal ya está en camino. La actuación en la infraestructura ha dado un paso relevante con la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de los trabajos, con un valor estimado del contrato de 1,6 millones de euros. El plazo para la presentación de propuestas se encuentra abierto hasta el 24 de octubre y, una vez que estén adjudicadas y en marcha las obras, la previsión es que se prolonguen doce meses.

El proyecto tiene sus peculiaridades. La principal es que cuatro centros docentes del municipio han reivindicado durante años actuaciones de este tipo en sus instalaciones deportivas para proteger a sus alumnos de las inclemencias del tiempo. Uno de ellos es El Ortigal. Los otros tres son el Camino Largo, el Camino de La Villa y Las Mercedes.

Pabellón cerrado

«No se trata solo de un techado, sino de un pabellón cerrado que incluye graderío, vestuarios y las instalaciones necesarias para su utilización con fines deportivos en horario de tarde, beneficiando directamente a los vecinos de El Ortigal», destacaron desde la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad. «Es un espacio muy demandado por el pueblo principalmente para proteger a los alumnos de las inclemencias del tiempo, y también como espacio deportivo para los vecinos», manifestaron sobre la actuación.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de La Laguna informó de que había aprobado un convenio de colaboración el Gobierno de Canarias «para abordar las obras de techado y cerramiento de la cancha deportiva del CEIP El Ortigal, y la construcción de un pabellón deportivo en el CEIP Las Mercedes». En aquella ocasión, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitaron los dos centros escolares.

El Ortigal y Las Mercedes

El dato aportado entonces fue que las obras en su conjunto suponían 3.218.721 euros, que serían financiadas en un 62,7% (2,01 millones de euros) por el consistorio lagunero y en un 37,3% (1,2 millones de euros) por el Ejecutivo regional.

De acuerdo con el convenio, el Ayuntamiento de La Laguna debía actualizar el proyecto de obra de la intervención en el CEIP Las Mercedes y se comprometía a tramitar los expedientes de contratación necesarios para la licitación y adjudicación de las obras contempladas en ambos proyectos. El plazo estimado para las actuaciones preparatorias y de tramitación de los expedientes de contratación de las obras es de doce meses. Asimismo, le correspondía al consistorio contratar las direcciones facultativa y ejecutiva y la coordinación de seguridad y salud.

Proyectos en paralelo

«Dado que ambos proyectos pueden ejecutarse en paralelo, se toma como plazo de ejecución el que se recoge en el proyecto de intervención del CEIP El Ortigal, por ser el de mayor envergadura», plantearon. «Por tanto, el plazo total para realizar ambas intervenciones es de 26 meses y la ejecución de las actuaciones deberá finalizar el 28 de febrero de 2027», añadieron.