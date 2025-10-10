Taco celebra el primer Día de Venezuela en Canarias con música, gastronomía y tradición

El Polvorín de Taco, en La Laguna, será este sábado 11 de octubre el escenario de la primera edición del Día de Venezuela en Canarias, un encuentro que busca celebrar la cultura, la música y la gastronomía del país caribeño y reforzar los lazos históricos entre Venezuela y el Archipiélago.

La jornada, organizada por la comunidad venezolana residente en las islas, comenzará a las 11:00 horas y ofrecerá un programa cargado de actividades culturales, artísticas y solidarias para todas las edades.

Un puente entre culturas

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el valor simbólico de esta cita al recordar “el fuerte vínculo entre Venezuela y Canarias, fruto de los movimientos migratorios del siglo XX y de la numerosa comunidad venezolana que hoy forma parte activa de la sociedad lagunera”.

Gutiérrez subrayó que esta iniciativa “fomenta el intercambio cultural, la gastronomía, la artesanía y los juegos tradicionales en un municipio hospitalario y abierto como el nuestro”.

Música, gastronomía y emprendimiento

El evento se presenta como una gran fiesta familiar. Contará con una zona infantil con castillos hinchables, pinta caras y animación, además de una Gran Feria Gastronómica donde los visitantes podrán degustar platos típicos venezolanos, postres y bebidas tradicionales.

También se celebrará una Exposición de Emprendedores, con artesanía, moda, manualidades, productos y servicios desarrollados por miembros de la comunidad venezolana en Canarias.

Ritmos caribeños en Taco

A lo largo del día se sucederán más de diez actuaciones musicales con agrupaciones de gaitas, golpes de tambor, música llanera, salsa, merengue, bachata y sesiones de DJ. El programa incluirá además bailoterapia, danzas típicas y exhibiciones de salsa casino, que llenarán de ritmo y color el barrio lagunero de Taco.

Con esta primera edición, el Día de Venezuela en Canarias aspira a consolidarse como una cita anual que celebre la diversidad, la unión y el legado cultural compartido entre ambos pueblos.