La Laguna celebra una edición especial de La Noche en Blanco por los 25 años de su declaración como Patrimonio Mundial

La Laguna se prepara para vivir una Noche en Blanco muy especial. El próximo 29 de noviembre, el municipio celebrará una edición conmemorativa de este evento que, además de llenar de vida y cultura el centro histórico, rendirá homenaje a los 25 años de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco.

El Ayuntamiento de La Laguna ultima los detalles de esta gran cita que volverá a convertir las calles del casco en un punto de encuentro para la cultura, el comercio y el ocio familiar. La fecha coincidirá con el Black Friday, lo que refuerza el papel del municipio como referente comercial en Canarias y punto de arranque de la campaña navideña.

Una edición para celebrar el patrimonio y la vida urbana

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó que “La Noche en Blanco simboliza la vitalidad y el espíritu participativo de nuestra ciudad. Este año, además, adquiere un significado especial al coincidir con el aniversario de nuestra declaración como Patrimonio Mundial, un hito que invita a celebrar la riqueza cultural y patrimonial de La Laguna mientras seguimos impulsando su dinamización económica”.

Gutiérrez subrayó que la combinación de una programación cultural diversa, el talento de los artistas locales y la implicación del comercio harán de esta jornada “una de las más esperadas del año”. Miles de personas disfrutarán de un entorno único, con propuestas desde la mañana hasta la madrugada en un ambiente seguro y familiar.

Más actividades y refuerzo del talento local

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, explicó que esta edición mantiene “el espíritu original de apoyo al tejido empresarial lagunero”, pero amplía su oferta cultural y familiar. “Queremos que tanto vecinos como visitantes vivan una experiencia completa, con actividades pensadas para todos los públicos”, señaló.

Díaz adelantó que el programa contará con una destacada presencia de artistas locales junto a otros de proyección nacional, incluyendo un grupo galardonado con un Latin Grammy, que encabezará el cartel musical de esta edición.

Además, se recuperan las consignas para facilitar las compras, haciendo más cómoda la experiencia de quienes deseen recorrer las calles del centro histórico mientras disfrutan de las actividades. “Cada año aprendemos para mejorar. Buscamos equilibrar tradición e innovación, garantizando que sea una jornada segura, accesible y sostenible”, añadió la edil.

Un evento inclusivo, seguro y sostenible

La organización ha trabajado junto al área de Bienestar Social para reforzar el compromiso con la accesibilidad e inclusión, adaptando la programación para favorecer la participación de todas las personas. La cita contará también con puntos naranjas y violetas, atendidos por personal formado en la prevención y atención ante situaciones de vulnerabilidad o violencia.

Díaz agradeció la implicación de las áreas municipales de Participación Ciudadana, Cultura, Fiestas, Deportes, Juventud, Educación, Patrimonio, Desarrollo Local y Seguridad Ciudadana, cuya coordinación será clave para garantizar el éxito del evento.

Un clásico de la agenda lagunera

La Noche en Blanco de La Laguna se ha consolidado como una de las citas más emblemáticas del calendario cultural tinerfeño, combinando dinamización económica, música, arte y participación ciudadana.

Este año, el evento servirá además para rendir homenaje al legado histórico y patrimonial de una ciudad que celebra con orgullo sus 25 años como Patrimonio Mundial, reafirmando su papel como referente cultural y urbano en Canarias.