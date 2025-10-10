La Laguna se convierte en capital del libro con una Feria con más de 100 actividades y 50 librerías y editoriales

La Feria del Libro de La Laguna ha abierto sus puertas este jueves en la plaza del Cristo, que se convierte hasta el próximo domingo en el epicentro de la cultura literaria de Tenerife. Medio centenar de librerías y editoriales participan en esta cita que reúne más de un centenar de actividades dedicadas a la promoción de la lectura y al encuentro entre autores, lectores y profesionales del sector.

Una fiesta del libro en el corazón de la ciudad

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, Remedios Sosa; y el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, además de otros miembros de la corporación local. Todos ellos recorrieron los diferentes puestos de exposición y venta, marcando el inicio de una nueva edición que consolida a La Laguna como capital cultural del libro en Canarias.

Luis Yeray Gutiérrez destacó que la Feria “convierte a nuestra ciudad en el centro de la cultura literaria del Archipiélago gracias al apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife”. El alcalde valoró la elección de la plaza del Cristo como espacio “idóneo para una feria ya consolidada, por la que vamos a seguir apostando, porque apostar por la cultura es vertebrar a la sociedad”.

El regidor agradeció también la participación de “un elenco de escritores y escritoras de primer nivel” y el trabajo conjunto de la Asociación de Libreros y del personal del área de Cultura del Ayuntamiento.

“La plaza del Cristo, convertida en la plaza de la Cultura”

Por su parte, Remedios Sosa celebró el crecimiento de la Feria, que forma parte de la red estatal de ferias del libro, y resaltó que cada año se suman más librerías, editores y presentaciones. “Las ferias del libro son los mejores espacios para la animación a la lectura”, afirmó, rebautizando la plaza del Cristo como “plaza de la Cultura”.

Sosa explicó que el programa está diseñado “para todos los públicos y edades”, combinando actividades literarias, familiares y profesionales que acercan el libro a toda la ciudadanía.

Más de un centenar de actividades para todos los públicos

La programación de esta edición incluye más de 100 actividades: presentaciones, mesas redondas, talleres, conciertos y homenajes. Entre los autores invitados figuran Sabina Urraca, Pedro Torrijos, Amaia Arrazola, Cristina Oñoro, Ana Jarén, Julia Peró, Juan y Javier Gallego, Miguel Fernández y Daniel María.

También se rendirá tributo a Luis Alemany, Fernando Senante y Jaime Mir, y se presentarán nuevas obras de autores de la Escuela Literaria y de editoriales regionales que representan el futuro de la literatura isleña.

Los espacios Alonso Quesada, Isla y Zona Cero acogerán los encuentros con escritores, mientras que la Zona Diversidad, que incluye los espacios Hotel Hall y Lino de los Sueños, estará dedicada a talleres escolares, actividades familiares, tecnología y artes escénicas.

Cultura, gastronomía y espectáculos

Además de los espacios literarios, la feria ofrece una zona gastronómica y un escenario para conciertos, teatro, danza, circo y pasacalles. Festivales como el Clownbaret (FIC), La Noche de los Cuentos o LOBA se suman a la programación, aportando contenido propio y ampliando la oferta cultural.

La cita cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife y la colaboración de numerosas empresas y entidades como Cajasiete, Spar Tenerife, Heineken, Fuente Alta, Imprenta Reyes, Fedeco, Lapanera, Colectivo LOBA, Festival Época, Uve de Vida, Troysteatro, La Gaveta Literaria y Garabato Cultural, entre otras.

Toda la programación completa y la información sobre la Feria del Libro pueden consultarse en la web oficial.