Fran Hernández (CC), sobre el contrato de alumbrado público de La Laguna: «El procedimiento fue impecable»

El portavoz nacionalista afirma que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias respalda la actuación municipal

Una mujer camina junto a varias farolas.

Una mujer camina junto a varias farolas. / Andrés Gutiérrez

Domingo Ramos

La Laguna

El portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, hizo durante el pleno de este jueves una cerrada defensa del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de alumbrado público del municipio, en el que el consistorio lagunero ha tenido que dar marcha atrás después de una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. Hernández afirmó que «el procedimiento fue impecable».

El asunto llegó a la sesión plenaria en dos preguntas del concejal del PP Juan Antonio Molina. «El procedimiento seguido por este ayuntamiento en la adjudicación del contrato de alumbrado público fue absolutamente pulcro y transparente, tal y como reconoce la propia resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias», respondió Hernández. «Todas las fases se realizaron conforme a la legalidad, con informes técnicos independientes y la abstención expresa de cualquier funcionario con posible conflicto de intereses», mantuvo.

Técnicos

Fran Hernández indicó que «el Tribunal no ha detectado irregularidades materiales ni ha cuestionado la profesionalidad ni la objetividad de los técnicos municipales ni de los asesores externos». Y añadió: «La nulidad de la adjudicación se basa únicamente en una interpretación estricta del riesgo de posible conflicto de intereses. Por tanto, tal cual consta en la propia resolución, el procedimiento fue impecable y ajustado a Derecho».

