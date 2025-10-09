El respaldo del Consejo Superior de Deportes y la FEB impulsa el nuevo pabellón de La Laguna en Las Mantecas

El proyecto del nuevo Pabellón Municipal de La Laguna suma apoyos relevantes a nivel estatal. Tras la reunión mantenida este miércoles en Madrid entre el alcalde Luis Yeray Gutiérrez, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, el ministro Ángel Víctor Torres y, más tarde, con Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), el Ayuntamiento ha recibido garantías de “apoyo total y absoluto” al ambicioso plan de infraestructura deportiva para Las Mantecas.

¿Qué se propone?

El pabellón previsto tendrá capacidad para 10.000 espectadores, y será de uso multifuncional: competiciones deportivas nacionales e internacionales, conciertos, ferias, congresos... Todo bajo un mismo techo.

Se levantará en una parcela de unos 42.000 metros cuadrados bajo la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Actualmente, la parcela está clasificada para uso universitario como espacio libre, pero la Universidad ha renunciado a hacer uso de ella. El suelo pasará a titularidad municipal.

Del total del terreno, se destinará el 25 % a instalaciones deportivas cubiertas, lo que supone unos 10.591 metros cuadrados edificables, aproximadamente el doble de lo que ocupa el pabellón Santiago Martín. El restante 75 % se convertirá en parque urbano deportivo, con zonas verdes y espacios al aire libre.

Contará con más de 800 plazas de aparcamiento subterráneo, accesos por transporte público (tranvía y futura parada de guaguas en la TF‑5), lo que mejora las conexiones y la accesibilidad.

Respaldo institucional

Desde el CSD se ha recibido el compromiso de estudiar la propuesta en profundidad para determinar posibles vías de financiación y colaboración.

La FEB respalda también la iniciativa, considerando que clubes del municipio como el C.B. Canarias requieren instalaciones que respondan al nivel competitivo nacional e internacional.

Estado del proyecto y plazos

Para que el proyecto pueda avanzar, ya se ha iniciado una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) que permita adaptar el uso del suelo: dejará de ser suelo universitario libre para pasar a ser "Espacio Libre Deportivo". Esa revisión del planeamiento puede tardar hasta dos años. Paralelamente, el Ayuntamiento convocará un concurso internacional de ideas para definir diseño, estética y funcionalidad.

La estimación económica del proyecto ronda los 32 millones de euros. Se busca financiación en distintas administraciones – estatal, autonómica, insular – y fondos europeos.

El alcalde afirma que se trata de un proyecto planificado desde hace varios años, con respaldo creciente, que responde a demandas reales de clubes deportivos, así como al deseo de diversificar los grandes eventos en la ciudad.

El respaldo del Consejo Superior de Deportes y de la Federación Española de Baloncesto representa para La Laguna una inyección de credibilidad. Si todo marcha según lo previsto, el nuevo pabellón de Las Mantecas podría convertirse no solo en una instalación deportiva avanzada, sino en un punto de referencia para eventos en Tenerife. Pero quedan pasos pendientes: asegurar la financiación, sortear trámites administrativos y lograr un diseño que cumpla expectativas tanto de clubes como de la ciudadanía.