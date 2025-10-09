La Laguna y Santa Cruz refuerzan su colaboración para mejorar el transporte urbano

El Ayuntamiento de La Laguna ha recibido cinco nuevas guaguas procedentes del municipio de Santa Cruz de Tenerife, gracias a un convenio de colaboración firmado entre ambos ayuntamientos. La incorporación de estos vehículos al parque móvil municipal permitirá reforzar líneas de alta demanda, optimizar el servicio de transporte urbano y profundizar la cooperación en materia de movilidad.

Un acuerdo que suma eficiencia y recursos compartidos

El convenio se firmó por parte de los concejales de Movilidad Sostenible de cada municipio, Domingo Galván (La Laguna) y Evelyn Alonso (Santa Cruz). Con esta iniciativa, se materializa una apuesta conjunta por una gestión más coordinada de los recursos públicos y la mejora directa del servicio a los ciudadanos.

Estas cinco guaguas se integrarán “cuanto antes”, una vez superen las revisiones técnicas y adapten sus prestaciones al servicio municipal lagunero. Mientras tanto, La Laguna prosigue con los trámites para adquirir nuevos vehículos más modernos y ecológicos que sustituyan progresivamente la flota actual.

Impacto inmediato en las líneas más transitadas

Uno de los principales beneficios de esta cesión es el refuerzo de rutas con alta demanda, como la línea 206, que sufre una elevada afluencia diaria. Con más unidades operativas, la frecuencia de paso se espera que mejore, y los usuarios ganen en comodidad y puntualidad.

El concejal Domingo Galván destacó que este acuerdo “refuerza el servicio y mejora la movilidad interna del municipio”, al tiempo que puso en valor la colaboración entre administraciones para responder a las necesidades reales de los vecinos.

Por su parte, la concejala Evelyn Alonso enfatizó que estos acuerdos intermunicipales “son un ejemplo de cooperación institucional y de aprovechamiento responsable de los recursos”.

Un paso hacia la renovación y sostenibilidad de la flota

Mientras las guaguas cedidas alivian las carencias actuales, el Ayuntamiento de La Laguna ya trabaja en la compra de nuevos vehículos, con miras a una flota más eficiente, moderna y adaptada a criterios medioambientales. Este enfoque integral combina medidas a corto y medio plazo para mejorar el transporte urbano.