La adquisición de terrenos dificulta la renovación del Estadio Francisco Peraza, en La Laguna

El Estadio Municipal Francisco Peraza, popularmente conocido como La Manzanilla, espera por su renovación integral y la creación de un módulo cubierto debido a dificultades en la adquisición de unos terrenos anexos al recinto. Así se conoció este jueves durante el pleno del Ayuntamiento de La Laguna, que abordó una moción sobre la instalación y de la que resultó un acuerdo unánime para seguir dando pasos para la mejora.

La iniciativa plenaria fue presentada por el portavoz del PP de La Laguna, Juan Antonio Molina, y tenía como centro el módulo. «Este módulo cubierto debe ser prioritario», manifestó Molina, antes de añadir que el proyecto no se puede dilatar en el tiempo. No obstante, el debate trascendió esa nueva dotación y se convirtió en un repaso global sobre la situación del espacio deportivo.

2,3 millones

El concejal de Deportes, Badel Albelo (PSOE), detalló que su predecesora en el cargo, Idaira Afonso (USP), dejó presupuestado un módulo cubierto, pero que después se le presentó al Ayuntamiento la «oportunidad» de adquirir unas parcelas colindantes y que permitirían mejorar la instalación. La intención, indicó el edil, era adquirir ese suelo por 2,3 millones de euros, pero que se han realizado dos tasaciones y se quedan por debajo de esa cantidad, lo que impide el acuerdo con los titulares de los terrenos.

Idaira Afonso explicó que el pasado mandato intentaron realizar una actuación en cuatro fases y con un coste de alrededor de 10 millones de euros. Precisó que contaban con 4,5 millones y que se necesitaba obtener el resto de la financiación. En la siguiente intervención, y centrándose en el momento presente, Molina lamentó que «queda la sensación de que, como no se puede comprar, ahí quedará...». También tomó la palabra Alberto Rodríguez, de Drago, para quejarse del estado en el que se encuentra el estadio.

15.000 metros

Insistió entonces Albelo en que la compra de unos 15.000 metros cuadrados es una «posibilidad más que atractiva», y se reafirmó en la «necesidad de crear un módulo cubierto y de abordar mejoras en La Manzanilla». A continuación, el concejal socialista trató de defender la gestión que se ha realizado. «Se han hecho muchísimas cosas», aseveró, antes de enumerar arreglos en los vestuarios, en los gimnasios, en el denominado Anexo... «Y sí, son parches ante este escenario», reconoció.

«Podían aspirar a mucho, pero todo queda a expensas de una negociación con un privado», le replicó Juan Antonio Molina, que propuso establecer un máximo temporal y que, si no se alcanzaba un acuerdo en ese plazo, se pasase a otro tipo de actuación.

En su intento por hacer ver las dificultades de la gestión pública, Albelo planteó que existen alegaciones de uno de los dueños de las parcelas y que estas se encuentran en los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. «Eso pasó hace 20 días», puntualizó. «Los plazos ojalá fueran muchísimo más rápidos, pero no lo son», agregó.

Enfado de Pedro Dorta

Seguía el pleno desde los asientos del público el presidente del CEA Tenerife 1984, Pedro Rodríguez Dorta, que ya había dicho algo por lo bajini y que, llegados a ese punto del debate, ya no aguantó más. «¡A eso no vamos a llegar nunca!», se quejó desesperado por un proyecto que se sigue demorando. «¡Respeta a los deportistas, hombre!», le afeó a Albelo.

Enmienda del grupo de gobierno (PSOE-CC) mediante, el acuerdo final salió adelante por unanimidad. Contiene cuatro puntos: continuar con el proyecto para la construcción del módulo cubierto «una vez ordenado el entorno del Estadio Francisco Peraza», reafirmar el compromiso del Ayuntamiento lagunero de impulsar esta actuación de manera coordinada con las administraciones competentes, establecer como «prioritario» el proyecto y «convocar en el plazo de un mes a los clubes implicados y formaciones políticas periódicamente para trasladar la información».