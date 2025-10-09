La adquisición de terrenos dificulta la renovación del Estadio Francisco Peraza, en La Laguna
El Ayuntamiento trata de comprar unas parcelas para ampliar la instalación, pero la tasación impide el acuerdo con los dueños
El Estadio Municipal Francisco Peraza, popularmente conocido como La Manzanilla, espera por su renovación integral y la creación de un módulo cubierto debido a dificultades en la adquisición de unos terrenos anexos al recinto. Así se conoció este jueves durante el pleno del Ayuntamiento de La Laguna, que abordó una moción sobre la instalación y de la que resultó un acuerdo unánime para seguir dando pasos para la mejora.
La iniciativa plenaria fue presentada por el portavoz del PP de La Laguna, Juan Antonio Molina, y tenía como centro el módulo. «Este módulo cubierto debe ser prioritario», manifestó Molina, antes de añadir que el proyecto no se puede dilatar en el tiempo. No obstante, el debate trascendió esa nueva dotación y se convirtió en un repaso global sobre la situación del espacio deportivo.
2,3 millones
El concejal de Deportes, Badel Albelo (PSOE), detalló que su predecesora en el cargo, Idaira Afonso (USP), dejó presupuestado un módulo cubierto, pero que después se le presentó al Ayuntamiento la «oportunidad» de adquirir unas parcelas colindantes y que permitirían mejorar la instalación. La intención, indicó el edil, era adquirir ese suelo por 2,3 millones de euros, pero que se han realizado dos tasaciones y se quedan por debajo de esa cantidad, lo que impide el acuerdo con los titulares de los terrenos.
Idaira Afonso explicó que el pasado mandato intentaron realizar una actuación en cuatro fases y con un coste de alrededor de 10 millones de euros. Precisó que contaban con 4,5 millones y que se necesitaba obtener el resto de la financiación. En la siguiente intervención, y centrándose en el momento presente, Molina lamentó que «queda la sensación de que, como no se puede comprar, ahí quedará...». También tomó la palabra Alberto Rodríguez, de Drago, para quejarse del estado en el que se encuentra el estadio.
15.000 metros
Insistió entonces Albelo en que la compra de unos 15.000 metros cuadrados es una «posibilidad más que atractiva», y se reafirmó en la «necesidad de crear un módulo cubierto y de abordar mejoras en La Manzanilla». A continuación, el concejal socialista trató de defender la gestión que se ha realizado. «Se han hecho muchísimas cosas», aseveró, antes de enumerar arreglos en los vestuarios, en los gimnasios, en el denominado Anexo... «Y sí, son parches ante este escenario», reconoció.
«Podían aspirar a mucho, pero todo queda a expensas de una negociación con un privado», le replicó Juan Antonio Molina, que propuso establecer un máximo temporal y que, si no se alcanzaba un acuerdo en ese plazo, se pasase a otro tipo de actuación.
En su intento por hacer ver las dificultades de la gestión pública, Albelo planteó que existen alegaciones de uno de los dueños de las parcelas y que estas se encuentran en los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. «Eso pasó hace 20 días», puntualizó. «Los plazos ojalá fueran muchísimo más rápidos, pero no lo son», agregó.
Enfado de Pedro Dorta
Seguía el pleno desde los asientos del público el presidente del CEA Tenerife 1984, Pedro Rodríguez Dorta, que ya había dicho algo por lo bajini y que, llegados a ese punto del debate, ya no aguantó más. «¡A eso no vamos a llegar nunca!», se quejó desesperado por un proyecto que se sigue demorando. «¡Respeta a los deportistas, hombre!», le afeó a Albelo.
Enmienda del grupo de gobierno (PSOE-CC) mediante, el acuerdo final salió adelante por unanimidad. Contiene cuatro puntos: continuar con el proyecto para la construcción del módulo cubierto «una vez ordenado el entorno del Estadio Francisco Peraza», reafirmar el compromiso del Ayuntamiento lagunero de impulsar esta actuación de manera coordinada con las administraciones competentes, establecer como «prioritario» el proyecto y «convocar en el plazo de un mes a los clubes implicados y formaciones políticas periódicamente para trasladar la información».
Las Chumberas lleva su situación al pleno
Las Chumberas llevó al salón de plenos la situación de inseguridad en sus calles y la preocupación con las futuras fases de la reposición de los bloques afectados por la aluminosis. Intervino el presidente de la Asociación de Vecinos de Las Chumberas, Daniel Plasencia, que insistió en que hasta ahora el consistorio no los había atendido. El concejal de Seguridad, Badel Albelo (PSOE), y el alcalde, el también socialista Luis Yeray Gutiérrez, admitieron que la actuación del grupo de gobierno es mejorable y se comprometieron con la zona. Salió adelante una enmienda del grupo de gobierno (PSOE-CC) a dos mociones presentadas por el PP y Vox que se habían unificado en una. El texto aprobado pasa por el refuerzo de la seguridad y por actuar en la mejora del lugar. Cabe destacar una nueva queja sobre la Policía Local, de la que Plasencia lamentó que ayer, en lugar de «patear» el barrio, realizaba controles de documentación en vehículos.
«Escaparate de provocaciones»
Una moción para excluir a los equipos deportivos israelíes acabó convertida, siguiendo la expresión utilizada por Badel Albelo (PSOE), en un «escaparate de provocaciones». Idaira Afonso (USP) pareció desdeñar la formación jurídica y el dominio del inglés de otros concejales; Juan Antonio Molina (PP) afeó a Albelo que pareciera hablar «con las resoluciones de la ONU en la mano»; «ánimo, Juan Antonio», le diría el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, al ‘popular’ parafraseando al presidente español, Pedro Sánchez, y Molina lamentó que el PSOE nacional tiene «a un montón de gente que vota una cosa por la mañana y se acuesta con ella por la noche» y criticó el reciente cambio en la Secretaría de Organización del PSOE de La Laguna.
Supuesto machismo
Eva Cólogan (PP) planteó una pregunta sobre que un concejal supuestamente se había dirigido a ella «utilizando expresiones como parasitismo, sufrir síndrome de Adán, aprovechada, oportunista, ventajista, egoísta, manipuladora, sin escrúpulos y la acusara de mantener una relación simbiótico-parasitaria con el gobierno». Se refería a un lance del pleno anterior y a Ángel Chinea (PSOE), al que el PP ya había exigido en una nota su dimisión por machismo en aquellas palabras. Sin embargo, la realidad es que el edil socialista había planteado tales críticas en plural y dirigidas al grupo del PP, no a Cólogan. «Lo del parasitismo de este grupo raya lo absurdo», había expresado, para atisbar un «síndrome de Anat» y lamentar que ese tipo de comportamiento es propio de «aprovechados, oportunistas, ventajistas, egoístas, manipuladores».
