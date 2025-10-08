El futuro Pabellón de La Laguna recaba apoyos: ya tiene los del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto

El futuro Pabellón de La Laguna, que se pretende levantar en la zona de Las Mantecas, obtiene dos apoyos en Madrid. El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Española de Baloncesto respaldaron este miércoles el proyecto recientemente presentado por el Ayuntamiento de La Laguna y que tendrá capacidad para 10.000 espectadores. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, se reunió con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para exponer la propuesta de construcción de esta nueva infraestructura multifuncional.

El anterior no fue el único encuentro de la jornada. Gutiérrez se citó posteriormente con la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, para recabar también el apoyo del organismo que gestiona las competiciones y selecciones nacionales del baloncesto nacional. La condición de La Laguna-Tenerife (Club Baloncesto Canarias) como equipo del municipio en la élite nacional favorece la apuesta por unas instalaciones «modernas, que responda a los objetivos y necesidades de este y otros clubes de élite del municipio».

Modificación del PGO

Para hacer todo ello posible, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha iniciado ya una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) para que la parcela de Las Mantecas de 42.000 metros cuadrados, situada por debajo de la Facultad de Bellas Artes, pueda albergar la nueva infraestructura deportiva, recordó la institución local en una nota de prensa.

Con respecto a la primera de las reuniones celebradas este miércoles, el alcalde manifestó que resultó «muy productiva», y agradeció «el apoyo total y absoluto mostrado por el presidente del Consejo Superior de Deportes a esta infraestructura de primer nivel que queremos tener en La Laguna». Durante la cita, en la que también tomó parte del concejal de Deportes, Badel Albelo, «se expusieron las características técnicas de este proyecto que atiende a las cada vez más apremiantes demandas de las entidades deportivas del municipio que compiten a nivel nacional e internacional», detalló el Ayuntamiento tras la mañana de reuniones en la capital española.

Vías de apoyo

«Desde el CSD se estudiará la propuesta con detenimiento para establecer vías de apoyo al proyecto, que permitiría que La Laguna sea sede de torneos internacionales en el futuro en diferentes disciplinas deportivas», según expresó Gutiérrez.

Desde el consistorio lagunero también indicaron que, conforme se lleva a cabo esta modificación parcial del PGO –que puede durar unos dos años–, se iniciará el proceso para convocar un concurso internacional de ideas. «Aspiramos a contar con una infraestructura que sea referencia, no solo por sus prestaciones y su capacidad, sino también por su diseño», tal y como explicó el alcalde el día de la presentación pública del proyecto, en la que destacó que este surge tras varios años de planificación y de manera transversal entre distintas áreas del Ayuntamiento, incluyendo el Organismo Autónomo de Deportes, la Concejalía de Obras e Infraestructuras y el Área de Servicios Municipales.

Carácter modular

La intención del consistorio es que el nuevo pabellón tenga carácter modular, con capacidad para albergar tanto grandes competiciones deportivas como también congresos, ferias, conciertos y eventos de gran afluencia, «lo que permitirá dosificar la presencia de grandes eventos en el casco de la ciudad».

«Una tercera dimensión de este proyecto tiene que ver con su carácter sostenible», se plantea en la nota. Además del 25% de la parcela de Las Mantecas que será ocupada por el pabellón multifuncional, el 75% restante del suelo, más de 30.000 metros cuadrados, se destinará a parque urbano deportivo. «De esta forma, se gana una nueva infraestructura y una gran zona verde, que será uno de los principales pulmones urbanos del municipio», añade.