El Reggae Can Festival vuelve a Punta del Hidalgo con dos días de música, raíces y conciencia

La Punta del Hidalgo se prepara para vibrar al ritmo del reggae estos próximos 7 y 8 de noviembre, con la celebración de la XI edición del Reggae Can Festival, bajo el lema Two Days, One Love. De carácter gratuito, el evento convertirá el paseo marítimo de Punta del Hidalgo (La Laguna) en un punto de encuentro regional e internacional dedicado a la música, la cultura y los valores del género.

Un festival con identidad isleña y mirada global

Este festival —el único en Canarias con un enfoque exclusivo en el reggae— retorna a su lugar de origen con el propósito de reforzar su identidad local, sin perder proyección más allá del archipiélago. Durante dos jornadas, propone una agenda que combina conciertos, talleres, actividades culturales y espacios inclusivos para todas las edades.

La organización subraya su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: igualdad, sostenibilidad, educación y cultura territorial serán ejes esenciales del evento.

Dos apuestas musicales que destacan entre la selección

Entre los primeros nombres confirmados destacan Green Valley, formación española de reggae y dancehall conocida por sus mensajes de conciencia y positividad en el panorama europeo y latinoamericano.

Desde Reino Unido llega Prince Fatty & Horseman, dúo que revive el espíritu del dub clásico con rigurosidad sonora, improvisación y vibra actual.

Ambos nombres aportan contrastes, raíces y estilos que refuerzan la línea musical del festival, que busca equilibrar lo local con lo universal.

Música con propósito: valores que laten más allá del escenario

Desde su dirección, Ruth Barreto afirma que esta edición marca “una nueva década desde La Punta, la cuna del reggae en Tenerife, con una mirada abierta al mundo”. Busca que el festival “siga celebrando la música, la comunidad y los valores que nos unen” con una oferta cada vez más internacional y comprometida.

Patrocinado y apoyado por entidades como Islas Canarias Latitud de Vida, el Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y el Ayuntamiento de La Laguna (a través de sus concejalías), el evento se mueve en una lógica colaborativa que apuesta por lo público y lo cultural.

La entrada será libre y gratuita, lo cual refuerza la idea de que la música y la cultura deben ser accesibles para todos.

El reggae como memoria, identidad y puente cultural

Tras una década de trayectoria, el Reggae Can Festival se ha consolidado como un referente en el Archipiélago, capaz de atraer a público no solo de las islas sino de más allá, sin perder sus raíces isleñas ni su esencia local.

Para esta edición, con su lema Two Days, One Love, el festival apuesta por unir ritmos, comunidades y valores. Porque en el reggae no solo importa lo que se escucha, sino también lo que se comparte.