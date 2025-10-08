El Leal acoge el estreno del documental 'Clemencia Hardisson, luz en tiempos de oscuridad'

Con testimonios vivos, archivos inéditos y una mirada profunda al legado de una mujer adelantada a su época, el Teatro Leal acogerá este 8 de octubre a las 19 horas, el estreno del documental Clemencia Hardisson, luz en tiempos de oscuridad, que recupera la memoria de una lagunera comprometida con su comunidad.

La figura de Clemencia Hardisson Wouters (1908‑2000) vuelve al protagonismo gracias a esta pieza audiovisual dirigida por Raúl Jiménez Pastor, con guion de Francisco López Felipe y Raúl Jiménez, y producción de La Finquita Producciones. A lo largo de 52 minutos, el filme reconstruye la vida de alguien que no solo fue testigo de los vaivenes políticos del siglo XX, sino que decidió actuar desde su posición para aliviar desigualdades en el barrio de Gracia y en La Laguna en general.

Una vida en lucha y solidaridad

Hardisson nació en La Laguna en el seno de una familia aristocrática de origen franco‑belga, lo que le abrió puertas en círculos intelectuales y sociales. Pero fue su compromiso lo que cambió vidas. Durante los años de represión franquista fue detenida —entre diciembre de 1937 y marzo de 1939— y, posteriormente, exilió su vida entre Francia y Bélgica, donde colaboró con la resistencia antinazi y fue condecorada con la Legión de Honor francesa.

Regresó a Tenerife en los años sesenta y orientó buena parte de su energía hacia el barrio de Gracia. Entre sus acciones más recordadas están la donación de terrenos para que familias con pocos recursos pudieran construir viviendas, y la cesión de solares para equipamientos públicos. En muchos casos, las escrituras se hicieron por tan solo cinco pesetas simbólicas.

Voces que recuerdan, contexto que inspira

El documental retrata su historia mediante entrevistas con vecinas y vecinos que la conocieron de cerca, combinadas con documentos históricos, fotografías, correspondencia y materiales hasta ahora poco accesibles. Esa mezcla de memoria personal e historia colectiva permite una visión más completa: política, social y humana.

La narración no se queda solo en los logros, sino que sitúa a Clemencia en su contexto: los movimientos antifascistas, la represión, el exilio y el retorno, para mostrar cómo su biografía se entrelaza con los grandes episodios del siglo XX en Canarias.

Datos técnicos y detalles del estreno

Cuándo : miércoles 8 de octubre, 19:00 horas

: miércoles 8 de octubre, 19:00 horas Dónde : Teatro Leal, La Laguna

: Teatro Leal, La Laguna Duración: 52 minutos

Equipo principal:

Dirección : Raúl Jiménez Pastor

: Raúl Jiménez Pastor Guion : Francisco López Felipe & Raúl Jiménez

: Francisco López Felipe & Raúl Jiménez Producción : La Finquita Producciones

: La Finquita Producciones Asistencia técnica y sonido: Guacimara Rodríguez

La entrada permitirá al público adentrarse en esta narrativa luminosa que rescata el legado de una figura olvidada muchas veces y, a la vez, muy presente entre quienes mantienen viva su memoria.