La Laguna rinde homenaje a su Policía Local con distinciones en el Teatro Leal

La Policía Local de La Laguna celebró este martes una ceremonia de Distinciones y Reconocimientos en el Teatro Leal, enmarcada en las fiestas en honor a San Miguel Arcángel. El acto contó con la presencia del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo; el juez decano César Romero Pamparacuatro; la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez; y el subcomisario jefe del cuerpo local, Jesús González Gutiérrez.

Durante su intervención, el alcalde agradeció “la labor que la Policía Local realiza a diario para que La Laguna pueda presumir de ser una de las ciudades más seguras de Canarias”, y recordó que “la vocación de servicio público, su entrega y dedicación son claves para un modelo de ciudad donde prevalece el diálogo y la prevención”.

El concejal Badel Albelo añadió que el evento representa “un homenaje a quienes, con profesionalidad, humanidad, sentido del deber y justicia, defienden los valores que nos unen como ciudad”.

Reconocimientos que hablan de entrega

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega, a título póstumo, de medallas al mérito policial con distintivo de oro a la subcomisaria Elena Delgado Hernández, fallecida en mayo, y a la oficial Obdulia González Márquez, fallecida en julio de 2024.

También se concedieron medallas al mérito policial con distintivo de plata para miembros de la Policía Local, de las Fuerzas Armadas, personal de Seguridad del Estado, exjefes del cuerpo y profesionales que demostraron “una excepcional profesionalidad y un valor que excede el estricto cumplimiento del deber”.

Además, se reconoció la permanencia en servicio activo, se homenajeó a los agentes fallecidos del cuerpo y se entregaron placas de colaboración institucional a entidades que han apoyado su trabajo.