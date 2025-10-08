La Laguna inicia la adjudicación de su nuevo Plan General de Ordenación para diseñar el futuro urbano del municipio

La Laguna ha puesto en marcha el proceso de adjudicación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), un documento clave que marcará la hoja de ruta del desarrollo urbano del municipio durante los próximos 20 años. La Gerencia de Urbanismo formalizará el contrato de redacción el próximo mes de diciembre, con un presupuesto de licitación de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 45 meses.

El objetivo es claro: sustituir un planeamiento que cumple ahora 21 años y que ha quedado desfasado ante retos como la emergencia climática, la necesidad de vivienda asequible, la movilidad sostenible o la protección del patrimonio. El nuevo plan se concibe como una herramienta moderna, inclusiva y conectada con la realidad actual, con un enfoque centrado en la Agenda Urbana Local y un compromiso firme con la participación ciudadana.

Tres equipos optan al contrato

La Mesa de Contratación de la Gerencia ha valorado ya las propuestas administrativas y ha admitido tres candidaturas, dos de ellas de forma definitiva y una provisional, a la espera de subsanar documentación. Todos los equipos presentan experiencia en proyectos urbanísticos de escala nacional e internacional, con sedes en Canarias, Galicia y Cataluña, y trabajos previos en Europa y África.

Una oportunidad histórica para la ciudad

“El municipio se encuentra ante una oportunidad histórica para redefinir su modelo urbano”, señaló el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, quien destacó que este nuevo PGO “será el reflejo de una sociedad que exige sostenibilidad, equidad y participación real”. Gutiérrez recalcó que el Ayuntamiento busca “un urbanismo que escuche, que proteja y que impulse”, y que no se limitará a crear un documento técnico, sino una “hoja de ruta para construir juntos el municipio que queremos”.

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, subrayó que el nuevo plan afrontará desafíos contemporáneos con una visión a largo plazo. “El actual planeamiento ya no responde a las necesidades de la ciudad”, explicó, apuntando que la futura adjudicación en diciembre permitirá comenzar la redacción con todas las garantías técnicas y participación pública desde el principio.

Una estructura clara y participación reforzada

El nuevo PGO se desarrollará en dos bloques: uno de ordenación estructural, que definirá el modelo general de ciudad, y otro de ordenación pormenorizada, que abordará en detalle cada ámbito del municipio. Ambos procesos avanzarán de forma simultánea, con el objetivo de agilizar la tramitación sin perder coherencia.

Además, se reforzarán los mecanismos de participación: se creará un órgano de representación vecinal específico y se activará el Consejo Asesor de Urbanismo, en el que estarán representados colectivos sociales, entidades profesionales, partidos políticos y consejos sectoriales.

La redacción también tomará como base los compromisos asumidos en la Agenda Urbana Local de La Laguna, suscrita en diciembre de 2024, que establece líneas de actuación claras en movilidad, vivienda, sostenibilidad, patrimonio y cambio climático.

Una ciudad más justa y resiliente

Con este paso, La Laguna apuesta por un modelo de ciudad más justo, inclusivo y sostenible, en línea con las exigencias del siglo XXI. El nuevo Plan General permitirá ordenar el crecimiento del municipio, adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También se espera que funcione como un motor para dinamizar la economía local, facilitando el desarrollo de nuevos proyectos con una planificación clara, participativa y respetuosa con el territorio.