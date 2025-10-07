Las zonas de bajas emisiones de La Laguna se pondrán en marcha este mandato
El municipio contará con las tres áreas inicialmente previstas en el casco, San Honorato y el Camino de La Villa, y con una cuarta en San Lázaro
La Laguna comenzará con las zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de que finalice el actual período de gobierno. O al menos eso es lo que aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento en su última sesión. «Seguir trabajando en el desarrollo y ampliación de las medidas ya aprobadas en esta materia, comprometiéndose a contar con las primeras zonas de bajas emisiones desarrolladas antes de la finalización del presente mandato», recoge el acuerdo adoptado por todas las formaciones políticas.
El líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, presentó una moción para «avanzar en la lucha contra el cambio climático y la puesta en marcha de refugios climáticos». Aquel texto fue enmendado por la propia Unidas y el grupo de gobierno (PSOE y CC). El último de los acuerdos del documento resultante contempla el mencionado compromiso.
Tres ZBE
Un trabajo previo al Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna indicaba que el municipio contaría con tres ZBE, ubicadas en el casco histórico, San Honorato y el Camino de La Villa. Preguntado ahora sobre las actuaciones en marcha, el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, confirma que se mantiene la previsión de que las zonas de bajas emisiones se sitúen en esos puntos, y añadió que se ha previsto una más: en San Lázaro, donde se crearán zonas verdes de aparcamiento.
Galván precisó que la decisión de incorporar el barrio de San Lázaro motivó un «pequeño retraso» y que se han dado pasos administrativos con la empresa Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria Sociedad Anónima (Sagulpa). El objetivo, agregó el edil, es que antes de que finalice el presente mes se pueda firmar un convenio con la mencionada entidad.
Mediciones ambientales
El concejal nacionalista apuntó que han ido recibiendo mediciones de estaciones ambientales del casco histórico, San Honorato y Camino de La Villa, y añadió que tienen que adquirir un cuarto dispositivo de este tipo. «No somos de los municipios más ambiciosos, pero tampoco somos de los que nos queremos quedar cortos», expresó sobre los planes venideros. «Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, lo ciñe a una zona concreta, y nosotros avanzamos en tres y nos pareció razonable la propuesta de incluir San Lázaro por los problemas de movilidad que presenta», planteó.
¿Y cuál será la primera medida visible de las ZBE? Domingo Galván explicó que se realizarán actuaciones en materia de aparcamientos para la creación de las zonas verdes para residentes y las zonas azules para visitantes. «Eso nos lleva a dos acciones: hay que cambiar la ordenanza de movilidad y se debe modificar la ordenancia fiscal para las sanciones», afirmó.
