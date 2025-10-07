Así está la situación de las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo para los bañistas
Ambas instalaciones permanecieron cerradas a lo largo del pasado lunes por el mal estado del mar
Durante la jornada del pasado lunes el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna decidió cerrar las piscinas naturales tanto de Bajamar como de Punta del Hidalgo debido a la mala situación que se estaba viviendo a nivel marítimo en la costa lagunera. Por seguridad se determinó el izado de la bandera roja y la prohibición temporal de baño.
En Bajamar, las olas superaban los muros que separan el mar de las piscinas, provocando que la instalación fuera peligrosa para el baño. Misma situación se vivía en la costa de Punta del Hidalgo. Durante las siguientes horas, el consistorio lagunero decidió abrir las instalaciones marítimas tras la mejora del mar.
Durante la mañana de este martes, múltiples bañistas se encuentran dándose un baño tanto en Bajamar como en la Punta. Los medios de seguridad se encuentran al tanto del estado del mar y mantienen la vigilancia por si, en las próximas horas, empeorara la situación nuevamente.
Precaución
A pesar de la apertura de las piscinas, se pide prudencia y precaución a todos los bañistas que se acerquen a la costa, con mayor hincapié en las zonas rocosas o escarpadas ante la fuerza de las olas que se encuentran en esta zona de Tenerife. Sigue estos consejos si el estado del mar empeora:
- Observa antes de entrar: mira el estado del mar durante unos minutos y evita zonas con olas grandes o corrientes.
- No entres solo: siempre con compañía o en playas con socorristas.
- Respeta las banderas: roja = prohibido bañarse; amarilla = precaución; verde = condiciones seguras.
- Evita corrientes de resaca: si te atrapa una, nada paralelo a la costa, no contra la corriente.
- Mantén distancia de las rocas y espigones: las olas pueden golpearte o arrastrarte.
- Consulta el parte marítimo: revisa el pronóstico de olas, viento y mareas antes de ir.
- Usa el equipo adecuado: leash, chaleco o traje si practicas surf, pesca o kayak.
- No te confíes aunque parezca tranquilo: el mar puede cambiar rápido o tener mar de fondo.
- Ten una vía de escape clara: identifica zonas altas o seguras por si sube la marea.
- Si dudas, no entres: la seguridad siempre es lo primero.
