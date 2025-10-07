La Laguna lanza un ambicioso proyecto para impulsar empleo sostenible con ayuda del Cabildo

La Laguna pone en marcha Promoción Económica y Desarrollo Sostenible, La Laguna, un programa con financiación del Cabildo de Tenerife que suma 750.998,39 € para impulsar empleo, fortalecer la economía local y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este proyecto forma parte del Plan Insular de Empleo, que moviliza 10 millones de euros entre los 31 municipios de Tenerife para reforzar políticas activas y generar oportunidades laborales próximas al territorio.

Presentación con autoridades y respaldo institucional

El nuevo programa fue presentado en el Centro Municipal de San Agustín. Participaron autoridades como la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; y representantes del Ayuntamiento, como los concejales Fran Hernández (Servicios Municipales) y Domingo Galván (Desarrollo Local).

Según Dávila, este tipo de iniciativas refuerza el papel de Tenerife como motor económico en Canarias y aporta resultados palpables: “El descenso del desempleo se confirma con datos recientes”, señaló. Sobre ello, destacó que la isla registra 62.746 personas en desempleo, cifra que representa una caída anual de 5.425 personas y una bajada mensual de 2.003.

Hernández resaltó que este convenio es una apuesta con mirada de futuro: “No solo damos empleo a 25 personas, sino que reforzamos nuestra capacidad de diseño de políticas que mejoren la vida ciudadana”. Galván, por su parte, añadió que los planes vinculados a proyectos estratégicos permiten cubrir necesidades reales al tiempo que se construye una visión de mediano y largo plazo.

Plan de formación, contratación y perfiles esperados

El proyecto, con duración prevista de 16 meses, contempla la contratación a jornada completa de 24 profesionales durante 10 meses. Los perfiles incluyen economistas, orientadores laborales, guías turísticos, especialistas en sostenibilidad, dinamizadores socioculturales, técnicos en marketing o medio ambiente, entre otros.

Además, habrá un plan de formación para 44 participantes, con más de 150 horas dedicadas a competencias transversales, empleabilidad, turismo responsable, responsabilidad social corporativa, planificación estratégica y capacitación ligada a la Agenda 2030.

Las acciones proyectadas abarcan varios frentes:

Elaboración de un plan económico y sostenible adaptado a La Laguna.

adaptado a La Laguna. Campañas de turismo responsable y mejoras en señalización y accesos.

y mejoras en señalización y accesos. Fomento del comercio local con productos de cercanía y ecológicos.

con productos de cercanía y ecológicos. Talleres para jóvenes, orientación laboral y mesa de trabajo entre centros educativos y empresas.

Un paso hacia una ciudad más dinámica, inclusiva y sostenible

Este programa reafirma el compromiso de La Laguna con el empleo cercano y la sostenibilidad ambiental y social. Al sumar esfuerzos con el Cabildo, el municipio busca responder a desafíos reales: crear trabajo, empoderar profesionales locales y desarrollar un modelo económico más resiliente y sostenible.

Con esta iniciativa, La Laguna no solo invierte en empleo, sino también en cohesión social y en fortalecer su capacidad de transformación hacia un futuro más verde e inclusivo.