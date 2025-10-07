La Laguna impulsa la Feria Agroecológica como punto de encuentro y motor de sistemas alimentarios sostenibles

La Laguna afianza su apuesta por la agroecología con la organización de la segunda Feria Agroecológica, que se celebrará entre el 16 y el 24 de octubre. La plaza del Cristo será el eje principal de esta iniciativa, si bien las actividades se desplegarán por distintos puntos del municipio para acercar la agroecología a todos los barrios.

La feria fue presentada este lunes por la concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, junto a Raquel López, representante de la Oficina Agroecológica Sociedad Cooperativa, responsable del proyecto. Ambas adelantaron que más de 40 entidades y profesionales colaboran en esta edición.

Un espacio para conectar ciudadanía, productores y proyecto rural

“Queremos que esta feria se convierta en un espacio que conecte, promueva y dinamice sistemas alimentarios locales basados en agroecología”, explicó Ledesma. El objetivo es claro: mostrar a la ciudadanía la necesidad de avanzar hacia modelos alimentarios más cercanos y respetuosos con el entorno natural del municipio.

Ledesma añadió que divulgar iniciativas, tanto públicas como privadas, es clave para dinamizar el territorio y visibilizar proyectos agroecológicos ya en marcha en La Laguna. En ese sentido, la feria tendrá su epicentro en la plaza del Cristo, junto al Mercadillo del Agricultor y el Mercado Municipal de La Laguna, para crear sinergias entre comercio local, productores y visitantes.

Como novedad, se desarrollarán paralelamente las V Jornadas TERRAE “Desde el municipalismo y la insularidad”, orientadas al debate sobre canales cortos de comercialización, un asunto esencial para fortalecer la producción local.

Jornada central, talleres y propuestas para todos los públicos

El acto más destacado será el sábado 18, con una jornada abierta a familias y público en general. Se instalarán puestos informativos y de venta de productos locales, talleres activos, zonas de degustación y actividades de elaboración artesanal. Además, en el programa figuran exposiciones permanentes, proyecciones documentales, actuaciones musicales y rutas guiadas por espacios agrícolas del municipio.

Algunas de las actividades cuentan con aforo limitado, por lo que se recomienda la inscripción anticipada a través de la web de la feria Agroecológica, donde también se puede consultar el programa completo.

Asimismo, la feria contará con un espacio exclusivo dedicado a los escolares: “Queremos que los más jóvenes sean parte activa del proyecto, para que el mensaje cale de forma duradera”, indicó Raquel López.

Más que una feria: una apuesta por el territorio

La celebración de este evento no solo persigue fomentar el consumo de productos locales y agroecológicos, sino también fortalecer el tejido rural del municipio, sensibilizar a la ciudadanía y promover prácticas sostenibles. Este tipo de iniciativas contribuyen a que se conozcan proyectos agrícolas reales, se generen redes entre productores y consumidores y se avance hacia un modelo alimentario más autosuficiente.

La Feria Agroecológica de La Laguna aspira así a consolidarse como una cita anual de referencia en el norte de Tenerife, una ventana para mostrar lo que ya existe y lo que se puede construir.