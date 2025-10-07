La Laguna se convierte en la capital canaria de la literatura con la 37ª Feria del Libro

La Feria del Libro de La Laguna regresa en su edición número 37 para consolidarse como el gran escaparate cultural del Archipiélago. Del 9 al 12 de octubre, unas 25 librerías, otras tantas editoriales y múltiples entidades culturales desplegarán stands, actividades y propuestas literarias en la plaza del Cristo, espacio ya habitual para este tipo de encuentros en la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Una feria con peso regional

Organizada por la Asociación de Librerías de Tenerife (APROLITE), en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna, esta Feria del Libro reafirma su vocación de llegar a todos los rincones del sector: producción editorial, promoción de autores emergentes y conexión con el público lector. Este año agrega además un espacio dedicado al fanzine, lo que amplia aún más su diversidad creativa.

Durante la presentación, Adrián del Castillo, concejal de Cultura lagunero, recordó que la plaza del Cristo ofrece un escenario ideal: espacio al aire libre, estructura accesible y ambiente callejero que favorece la participación ciudadana. Cristóbal de la Rosa, por parte del Gobierno de Canarias, enfatizó que este año se estrecha la colaboración institucional mediante un acuerdo de coproducción, lo que permitirá mayor implicación en la organización y en las actividades ligadas al fomento de la creación literaria.

Programación amplia y para todos los públicos

Más de un centenar de actividades conforman el programa previsto: presentaciones de libros, encuentros con autores, debates, talleres familiares y escolares, teatro, danza, circo, pasacalles, música en vivo, exposiciones permanentes… También se rendirá homenaje a escritores como Luis Alemany, Fernando Senante y Jaime Mir. Nuevos talentos de la Escuela Literaria local y sello regional tendrán su espacio, junto a editoriales canarias que representan el pulso creativo de las islas.

Se distribuirán varios espacios temáticos: los escenarios Alonso Quesada, Isla y Zona Cero servirán para presentaciones y encuentros; la Zona Diversidad incluirá talleres para escolares, artes escénicas y actividades familiares; y no faltará una zona gastronómica para acompañar paseos literarios.

Lectores, libreros y el tejido cultural como eje

Remedios Sosa, de APROLITE, destacó que la feria se ha convertido en el acto cultural más importante del año para el sector librero de Tenerife. “La participación sigue creciendo”, señaló, haciendo hincapié en la relación directa que se crea entre librerías, autores y lectores durante estos días.

Con esta feria, La Laguna no solo consolida un espacio de venta y descubrimiento literario, sino también de comunidad: para quienes leen, para quienes escriben, para quienes editan y para quienes aman los libros. Un punto de encuentro que trasciende lo comercial para convertirse en celebración cultural.