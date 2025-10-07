Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna

Cambios en el Comité Ejecutivo del PSOE de La Laguna. Sale Adolfo Cordobés, entra Francisca Carlota Rivero. Cordobés se había convertido en abril en secretario de Organización, pero ahora ha dimitido, según confirmaron este martes tanto él como el secretario general, Luis Yeray Gutiérrez. Ambos lo atribuyeron a un «exceso de trabajo» que impedía al también concejal lagunero –de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural– dedicarle el tiempo que el cargo requería.

Gutiérrez expresó que la nueva secretaria de Organización será Francisca Carlota Rivero, que hasta ahora desempeñaba la Vicesecretaría de Organización. Rivero es la titular en el Ayuntamiento de La Laguna de la Concejalía de Hacienda y Servicios Económicos. Tras los referidos cambios, Eduardo Martín ‘promociona’ a vicesecretario de Organización. Martín trabaja como personal eventual en el consistorio lagunero y su currículum plublicado en la web del Ayuntamiento recoge que es «diplomado en Educación Social en el C.E.U. de la Universidad Autónoma de Madrid».

Ocupaciones

Aunque otras fuentes señalaron la existencia de tensiones internas, Cordobés negó ese extremo. «Esto conlleva una gran responsabilidad y hay que ser coherente; yo hablé con el alcalde tras darme cuenta de que las tres áreas que llevo me ocupan muchísimo», manifestó. Tanto Cordobés como Gutiérrez afirmaron que el primero continuará en la Ejecutiva del PSOE de La Laguna, aunque en otras funciones que le requieran un menor volumen de trabajo.

Adolfo Cordobés aseguró que seguirá en el órgano directivo con la misma implicación que durante los últimos meses. «Contará con todo mi apoyo y todo mi trabajo», mantuvo. «Los tiempos que nos vienen por delante necesitaban a una persona que esté al 100%», sostuvo.